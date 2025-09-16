Kicillof participó de la marcha por el 49° aniversario de la Noche de los Lápices

En ese marco, descubrió una placa en la Plaza de la Identidad y la Memoria -frente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos-, en homenaje a los estudiantes secundarios detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.

Participaron de la movilización la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Mujeres y Diversidad, y Estela Díaz.

Embed Axel Kicillof marchó en La Plata al cumplirse un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices.@provincia1270 pic.twitter.com/Os49Q72u1m — MDZ Online (@mdzol) September 16, 2025

También se sumaron la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; la directora provincial de Juventudes, Ayelén López; el dirigente Jorge Taiana; referentes de organismos de derechos humanos, diputados nacionales y provinciales, intendentes y funcionarios locales.

Axel Kicillof recibió a Ian Moche y apuntó contra Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió este martes al niño activista por los derechos de las personas con autismo Ian Moche, con quien el presidente Javier Milei tuvo un cruce en redes sociales.

“En este tiempo en el que el Presidente descarga toda su crueldad sobre los más vulnerables, en la Provincia asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad”, sostuvo el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque en X.

En esa línea, el funcionario bonaerense aseguró que, junto al joven influencer y su familia, dialogaron sobre “proyectos para defender los derechos de las personas del espectro autista y de todas las personas con discapacidad”.

“Una comunidad más empática e inclusiva se construye con ejemplos como el de Ian”, consideró Larroque.

El encuentro del gobernador con Moche se dio en medio de la controversia por las presuntas coimas de laboratorios a integrantes del gobierno liberal para obtener contratos con el Estado en materia de medicamentos para personas con discapacidad.

Además, el joven defensor de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) había protagonizado un cruce en redes con Milei, quien había acusado al activista y su familia de “operar” en su contra.