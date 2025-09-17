Médicos le salvaron la vida a beba que había tragado una pila

Por unos minutos, tanto el padre como la madre de Aitana, creyeron e imaginaron el peor de los escenarios al ver que su hija no podía respirar y presentaba signos de obstrucción. Pero gracias al trabajo en conjunto entre distintas áreas y al compromiso de los profesionales, la damnificada pudo solucionar rápidamente su problema y ya fue dada de alta tras pasar una noche en observación.

Todo comenzó en una vivienda de Quilmes Oeste durante la jornada del lunes por la tarde. Allí estaba la beba jugando como cualquier otro día y por más que sus progenitores la estaban supervisando, en un momento de descuido tomó una pila, se la metió en la boca y se la tragó. Al verla, entendieron que se estaba ahogando y decidieron marcharse con su propio vehículo para no tener que esperar a la ambulancia y, en consecuencia, no perder el tiempo.

Salieron en dirección al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes y en un momento dado durante el trayecto, mientras iban a toda velocidad esquivando coches, agentes de la Policía Motorizada a bordo de sus motocicletas montaron un operativo de urgencia para poder asistirlos y facilitar su llegada al establecimiento de atención médica. Los escoltaron todo el camino hasta que llegaron a la guardia y fueron recibidos por profesionales.

Los doctores atendieron a Aitana y le quitaron la pila para que pudiera volver a respirar con normalidad. Lo hicieron con precisión y la chiquita quedó alojada en el hospital durante toda la noche y la madrugada, hasta que fue dada de alta a las 8 del martes. Estuvo en observación y los resultados fueron positivos para ambas partes, que quedaron aliviadas tras el estado de desesperación en el cual se encontraban.

Lo cierto es que el trabajo en conjunto y coordinado entre los uniformados policiales, la familia de la niña y los médicos fue muy importante para poder salvarle la vida.