Ezpeleta: para "Paya Moncho", la cuarentena no es un obstáculo para ayudar

Paya Moncho, como lo conocen en el grupo PayaSonrisas Chaco Alas Naciones, es coordinador en la provincia de Buenos Aires, y siempre se encuentra en movimiento con el objetivo de poder ayudar a los que menos tienen. Y en este contexto, donde no está trabajando debido a que pertenece al grupo de riesgo, ya que padece de asma, asiste desde la virtualidad.

En diálogo con Diario Popular, Ramón, de 36 años, comentó que "gracias a las redes sociales pudimos recolectar juguetes y alimentos no perecederos para los chicos y, además, organizamos rifas donde obtuvimos muy buenos resultados. Sorteamos ropa y zapatillas brindadas por comercios de la zona de Ezpeleta. Por suerte, nos fue muy bien, juntamos cerca de 10 mil pesos, que fueron destinados para los chicos de Resistencia y El Sauzalito y con los cuales también compramos golosinas para ellos".

Asimismo, puso dinero de su propio bolsillo, conseguido a partir de su sueldo como brigadista de la Línea General Roca (LGR) en la estación Pereyra, para pagar el flete que trasladó los elementos. Aunque su intención era viajar como el año pasado hasta El Impenetrable, un pedacito de su corazón lo hizo junto a las donaciones en el interior del camión. "No veo la hora de poder viajar. En julio de 2019, pude ir y ver la sonrisa de los chicos me emocionó mucho. Ellos no querían que me vuelva".

Además, Paya Moncho también logró juntar insumos como jeringas descartables, agujas, suero, desinfectantes y gasas para el Hospital Perrando de Resistencia, que aguardan la autorización de las autoridades sanitarias para que se concrete la entrega.