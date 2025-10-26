Fabio Quatrocchi, nuevo mánager deportivo para Talleres

El elegido para esa función es Fabio Quatrocchi, quien tiene un fuerte lazo con el elenco de la zona sur del conurbano bonaerense, de largo recorrido en las instalaciones.

El nuevo manager de Talleres, que es el padre de la actriz Eva De Dominici, tiene una vida ligada a la entidad, dado que fue jugador en la década 80, también dirigió al equipo senior de Tallarín y formó parte del cuerpo técnico de Norberto D'Angelo en el último paso del experimentado entrenador por el club, en la temporada 2022 en la Primera B.

Ahora, Quatrocchi inicia una nueva tarea y el primer desafío que tendrá por delante será la elección del entrenador para que, a partir de allí, comenzar a trabajar en el armado del plantel, dado que, según lo informado oficialmente por la entidad, se prevé iniciar las labores de preparación el próximo lunes 3 de noviembre.

Mientras tanto, ya está establecido quién acompañará al hombre en la función: estará vinculado con los directivos Gustavo Medina (Tesorería) y Sebastián Pezzola (Logística), quienes completan la Subcomisión junto a Matías Alastra (videoanálisis y scouting) y Sebastián Vélez (Asesor y delegado en AFA)