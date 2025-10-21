Fernando Espinoza destacó la celeridad del otorgamiento de licencias de conducir en La Matanza

“Nos llena de felicidad comunicar que en La Matanza se puede sacar la licencia de conducir en menos de 1 h y media y en un lugar modelo para Argentina”, afirmó Espinoza.

“Este nuevo edificio consta de dos plantas, más de 2.000 metros cuadrados, es muy cómodo y tiene una sala de espera hermosa en un espacio amigable. Además, tiene la pista de prueba aquí mismo para una mayor agilidad y eficiencia, y también una plaza de juegos para que usen los más chicos mientras los adultos hacen el trámite”, detalló el jefe comunal.

El edificio

El edificio cuenta con un área destinada a las impresiones y entregas de licencias; un aula equipada para exámenes teóricos; la sucursal de Banco Provincia Pagos para facilitar el cumplimiento de los requisitos administrativos; 10 boxes de atención simultánea al público; dos amplias salas de espera; consultorios médicos para la evaluación de aptitudes y una pista de maniobras diseñada específicamente para las pruebas prácticas.

“En La Matanza, además, hoy podemos sacar muy rápidamente los turnos para nuestra licencia de conducir ingresando a la página web del Municipio”, explicó Fernando Espinoza y finalizó: “Estamos muy felices de contar con este edificio hermoso, confortable, con toda la modernidad y la última tecnología, que mejora y facilita la gestión de servicios tan importantes para toda la comunidad”.