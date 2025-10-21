Agustín Báez, un juvenil de San Telmo que se va a préstamo a Guaraní Antonio Franco

El joven volante ofensivo de 21 años, que realizó todas las divisiones inferiores en el Candombero, tuvo participación en la Reserva durante esta temporada, aunque todavía no llegó a tener acción en el plantel profesional, algo por lo que deberá aguardar, ahora con la expectativa de añadir rodaje a su formación en el combinado oriundo de Misiones.

El vínculo del jugador con la institución de la provincia del Litoral se extenderá hasta febrero de 2026, cuando finalice el Torneo Regional Amateur, por lo que servirá para brindarle herramientas en uno de lo torneos más complejos del país, que incluso cuenta con baluartes de extenso recorrido en la elite del fútbol nacional.

Es que luego Báez regresará al club de Isla Maciel y habrá que ver si es tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico para afrontar el próximo campeonato en la Primera Nacional, entendiendo que podría conseguir un rendimiento superlativo que lo habilite a codearse con los mejores de la plantilla.

El elenco de la zona sur del conurbano bonaerense viene de una participación deslucida en el certamen pasado, sin poder acceder al Reducido, lejos de lo que fue la campaña anterior, en la que no sólo estuvo en plena liguilla, sino que estuvo a pocos pasos de luchar por el ascenso a la máxima categoría.