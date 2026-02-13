Festival de Tango y Folklore y Carnavales en General Belgrano

Ubicada a tan solo 155 km de capital federal y 110 km de la ciudad La Plata, General Belgrano tendrá, en la plaza 1ro de agosto ubicada en el predio donde estaba la estación del ferrocarril, el sábado 14 y domingo 15 la edición número 33 del Festival Mayor de Tango y Folklore. Para la primera jornada el cierre estará a cargo de Nati Pastoruti y Leandro Lovato mientras que el domingo estarán Maggie Cullen y Mora Godoy.

Este encuentro musical comenzará cada tarde con una grilla de artistas locales y regionales en un predio que también contará con feria de artesanos con producción de cerámica, textiles, cuero y objetos hechos a mano además de un espacio gastronómico.

Para el 16 y 17 de febrero, en el mismo espacio, General Belgrano se pondrá a tono con los festejos de Carnaval y Megatropical, con las presentaciones el lunes de comparsas y la actuación de La Nueva Luna del Chino mientras que el martes habrá un megatropical el grupo Amar Azul, sumando color, ritmo y alegría a la propuesta cultural.

El desfile y recorrido será sobre la avenida Larrea, partiendo desde la intersección con calle Rondeau, y retomando para la segunda pasada en intersección de avenida Larrea y avenida Rivadavia.

Si bien la ciudad es conocida por sus famosas aguas termales, su entorno natural único y una oferta turística que combina relajación, ecoturismo y deportes al aire libre, General Belgrano avanza en diferentes propuestas musicales y gastronómicas como sucedió a mediados de enero cuando más de 15 mil personas formaron parte del Festival Morfi de vacío y hamburguesas.