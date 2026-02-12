Servicio limitado del Roca a La Plata entre Constitución y Berazategui el domingo, lunes y martes

La restricción, según precisó la estatal Trenes Argentinos se debe a trabajos de renovación de vías que se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional, que se concretarán entre las estaciones Plátanos y Hudson, donde se llevará adelante una renovación estructural de la infraestructura de vía, mediante el uso de maquinaria pesada, trenes de trabajo y equipos de nivelación y alineación.

Las tareas contemplan el recambio de tramos de vía de 18 metros cada uno -que posteriormente son unidos mediante soldadura aluminotérmica-, el reemplazo de los durmientes de madera por hormigón, y la colocación de fijaciones elásticas, un manto geotextil y piedra balasto.

Para la correcta y segura ejecución de obras es necesario interrumpir y literalmente mover el sistema de alimentación eléctrica aérea -conocido como catenaria-, lo que imposibilita la circulación de trenes entre Berazategui y La Plata: mientras se interviene una vía, en la otra se ubica el denominado "tren de trabajo" con los nuevos tramos de vía.

La obra forma parte de un plan integral impulsado por el Gobierno Nacional para todo el ramal Plaza Constitución-La Plata, destinado a mejorar las condiciones de circulación y la seguridad operacional en ese tramo. Los trabajos contemplan la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces, y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell, en La Plata.

En caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras pueden ser suspendidas. Para más información sobre el servicio, los usuarios pueden ingresar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la Aplicación de Trenes Argentinos.

Quienes deban trasladarse hasta La Plata desde Constitución deberán recurrir directamente en la cabecera ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al autotransporte, ya que desde Berazategui a la capital provincial circula una sola línea de colectivos, la 418 de la empresa Unión Platense, con un intrincado recorrido entre la estación berazateguense y el Barrio Marítimo, desde donde toma Camino General Belgrano y Camino Centenario para llegar a su terminal de la plaza Moreno. En recorrer ese trayecto emplea más de una hora y tiene una frecuencia espaciada.

Otra opción es llegar a Bosques en tren (vía Quilmes o vía Temperley) y allí abordar la línea de colectivos 338 -conocida como La Costera- que llega hasta la ciudad de las diagonales y pertenece a la empresa Transporte Automotor La Plata Sociedad Anónima (TALPSA), que desde fines de 2024 pertenece a la antes citada Unión Platense y al concesionario Colcar, con sede en Moreno, dedicado a la venta de micros.