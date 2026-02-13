Cómo será el Carnaval 2026 en Buenos Aires y la Provincia

Cada barrio ofrece horarios distintos. En Caballito, los corsos serán el sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de 18:00 a 1:00; en La Boca, desde el sábado 14 hasta el martes 17; y en Palermo, entre el sábado 14 y el domingo 1° de marzo. Para todos los festejos se recomienda planificar el tránsito, ya que las calles se cerrarán entre las 16:00 y 18:00, antes de cada desfile.

Calles especificas

• Boedo: Av. Boedo, entre Independencia y San Juan

• Pompeya: Av. La Plata, entre Fernández de la Cruz y Caseros

• Mataderos: Av. Alberdi, entre Escalada y Araujo

• Villa Urquiza: Av. Triunvirato, entre Monroe y Olazábal

• Saavedra: Av. García del Río, entre Freire y Zapiola

• La Boca: Palos, entre Espinosa y Villafañe

• Liniers: Cosquín y Tuyutí

• Villa Pueyrredón: Av. Mosconi, entre Bolivia y Zamudio

Carnaval-Porteño-3

Preparativos y tránsito

Los vecinos deben tener en cuenta que la organización instala escenarios y vallados que pueden generar desvíos y demoras. Algunas agrupaciones vecinales, como Buenos Vecinos BA, denunciaron ruidos molestos y conflictos por el uso del espacio público. Señalan que la cultura es valiosa, pero que no puede afectar a quienes viven y pagan impuestos en los barrios donde se realizan ensayos y desfiles.

images (19) Desfiles de murgas en Burzaco y San José, Provincia de Buenos Aires, del 14 al 15 de febrero desde las 19 h.

Carnaval en la Provincia

En el interior bonaerense habrá celebraciones en Lomas de Zamora, Moreno, Merlo, Tigre, y localidades como Lobos, Chascomús y Trenque Lauquen. Por ejemplo, en Burzaco, el domingo 15 de febrero habrá un corso desde las 19 en la plaza San Cayetano; en San José, también el domingo 15 a las 19; y en Lincoln, el Carnaval Artesanal se desarrollará del sábado 14 al lunes 16 a las 21.

WhatsApp-Image-2026-02-11-at-8.08.33-AM Carnaval de Concordia.

Otras ciudades suman eventos para distintos públicos. En Dolores, el Carnaval del Sol será entre jueves 12 y lunes 16, mientras que en Necochea, el Desfile de Máscaras será el domingo 15 de 19 a 22, con acceso gratuito. Así, el Carnaval 2026 ofrece opciones para quienes quieren disfrutar de la música, los disfraces y la tradición sin moverse demasiado de sus barrios.