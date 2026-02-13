Cómo será el Carnaval 2026 en Buenos Aires y la Provincia

Este fin de semana largo, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires vivirán cuatro días de celebraciones con murgas, comparsas y desfiles. Te contamos dónde, cuándo y cómo disfrutar del Carnaval sin sorpresas.
El Carnaval 2026 comenzó con dos jornadas en la Ciudad de Buenos Aires, y se espera que hasta el domingo 1° de marzo haya más de 100 murgas recorriendo 20 corsos en distintos barrios. La tradición, que nació en 1869, se mantiene viva y desde 1997 las murgas tienen el título de Patrimonio Cultural de la ciudad.
Cada barrio ofrece horarios distintos. En Caballito, los corsos serán el sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de 18:00 a 1:00; en La Boca, desde el sábado 14 hasta el martes 17; y en Palermo, entre el sábado 14 y el domingo 1° de marzo. Para todos los festejos se recomienda planificar el tránsito, ya que las calles se cerrarán entre las 16:00 y 18:00, antes de cada desfile.
• Boedo: Av. Boedo, entre Independencia y San Juan
• Pompeya: Av. La Plata, entre Fernández de la Cruz y Caseros
• Mataderos: Av. Alberdi, entre Escalada y Araujo
• Villa Urquiza: Av. Triunvirato, entre Monroe y Olazábal
• Saavedra: Av. García del Río, entre Freire y Zapiola
• La Boca: Palos, entre Espinosa y Villafañe
• Liniers: Cosquín y Tuyutí
• Villa Pueyrredón: Av. Mosconi, entre Bolivia y Zamudio
Los vecinos deben tener en cuenta que la organización instala escenarios y vallados que pueden generar desvíos y demoras. Algunas agrupaciones vecinales, como Buenos Vecinos BA, denunciaron ruidos molestos y conflictos por el uso del espacio público. Señalan que la cultura es valiosa, pero que no puede afectar a quienes viven y pagan impuestos en los barrios donde se realizan ensayos y desfiles.
En el interior bonaerense habrá celebraciones en Lomas de Zamora, Moreno, Merlo, Tigre, y localidades como Lobos, Chascomús y Trenque Lauquen. Por ejemplo, en Burzaco, el domingo 15 de febrero habrá un corso desde las 19 en la plaza San Cayetano; en San José, también el domingo 15 a las 19; y en Lincoln, el Carnaval Artesanal se desarrollará del sábado 14 al lunes 16 a las 21.
Otras ciudades suman eventos para distintos públicos. En Dolores, el Carnaval del Sol será entre jueves 12 y lunes 16, mientras que en Necochea, el Desfile de Máscaras será el domingo 15 de 19 a 22, con acceso gratuito. Así, el Carnaval 2026 ofrece opciones para quienes quieren disfrutar de la música, los disfraces y la tradición sin moverse demasiado de sus barrios.
