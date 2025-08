Filosa: "Hacer mi primer gol fue emocionante, pero hubiese sido mejor si ganábamos"

"El análisis del partido es positivo. En el primer tiempo fuimos claramente dominantes, si estábamos un poco más finos nos íbamos al descanso con más de un gol de ventaja. Ya en el segundo, ellos empezaron a atacarnos un poco más, pero teníamos todo controlado hasta esa última jugada. El gol, más allá de los errores que cometimos, también es mérito de quien lo hizo. Creo que el resultado fue injusto", sostuvo Filosa.

Sobre su estreno como goleador, el atacante no ocultó la emoción: "Hacer un gol siempre es algo lindo, y más si es el primero en tu carrera. El contexto lo hizo más especial: jugar contra Dock Sud, de visitante, con lo que representa ese partido para nosotros. Obviamente, hubiese sido mucho más lindo si ganábamos. Lo hubiera disfrutado aún más".

El equipo del Mate no atraviesa un mal momento en cuanto al juego, pero le cuesta cerrar los partidos. Así lo ve Fliosa, quien aseguró que los buenos rendimientos individuales no están siendo suficientes: "Sinceramente, estamos haciendo las cosas muy bien. En cinco de los siete partidos que jugamos fuimos mejores que el rival. Pero hay detalles que nos están costando caro. A veces no es sólo suerte, sino pequeñas cosas que hay que ajustar. Si logramos cerrarlos antes, vamos a sumar más puntos".

La salida del técnico Cristian Grabinski marcó un cambio en el cuerpo técnico, pero el plantel mantiene su compromiso. "Todavía no pasó mucho tiempo desde que se fue Cristian, pero algunas cosas van a seguir porque dejaron su huella. Ahora, con Fabián Cecconato a cargo, vamos a trabajar al 100%. Nos vamos a adaptar a lo que venga", explicó el delantero.

Consultado sobre su presente personal, Filosa se mostró conforme, pero consciente de que todavía tiene mucho por aprender: "Estoy contento. Me adapté rápido al grupo y eso me ayudó mucho. Obviamente tengo que seguir creciendo, pero estoy cómodo. Y veo lo mismo en mis compañeros. Todos están en un buen momento desde lo individual. Si nos ordenamos mejor como equipo, los resultados van a llegar".

La solidez del grupo es uno de los puntos fuertes del equipo, según el delantero: "Desde que llegó Cristian, y ahora también con Fabián, siempre entrenamos igual. Con intensidad, con compromiso, como si cada práctica fuera un partido. El grupo está unido, eso se nota, y es algo que nos potencia".

Por último, Filosa se refirió al próximo rival del Criollo, Deportivo Merlo, y en diálogo con Solo Ascenso dejó en claro que no hay margen para relajarsei: "No hay partidos fáciles en esta categoría. Todos los rivales son duros. Vamos a tratar de imponer nuestro juego, sobre todo jugando en casa. Ya demostramos que tenemos con qué hacerlo y ahora tenemos que plasmarlo con más resultados".

Argentino de Quilmes acumula siete puntos en el Torneo Clausura, aún lejos del objetivo del Reducido, pero con un plantel joven que busca afianzarse. El próximo domingo, frente a Deportivo Merlo, intentará dar el primer paso hacia una recuperación sostenida.