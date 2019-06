En ese sentido, se realizaron tests en el centro sanitario Malvinas, situado en Los Quebrachos 2360 entre El Zorzal y El Cardenal.

Los controles médicos se complementaron con charlas informativas sobre métodos anticonceptivos y sexualidad a cargo de personal idóneo vinculado a la cartera sanitaria municipal, quienes abordarán las inquietudes de las vecinas para despejar todas sus dudas.

Las interesadas en realizar el examen no deben tener relaciones sexuales durante los tres días previos, no usar óvulos ni duchas vaginales y no tener pérdidas menstruales.

Detección precoz

El municipio puntualizó que el papanicolau (PAP) es la mejor manera de detectar precozmente si existen células cancerígenas en el cuello uterino. Si el cáncer de cuello del útero es detectado a tiempo puede ser tratado en forma eficaz.

Añadió el área de salud de la comuna varelense que "ara prevenir el cáncer de cuello uterino, las medidas recomendadas son la vacunación contra el VPH (Virus del Papiloma Humano) de las niñas 11 años, ya que es la mejor herramienta de prevención a futuro; usar siempre preservativos para prevenir enfermedades de transmisión sexual (ETS); y no fumar porque el tabaco es un factor de riesgo que predispone a la enfermedad".

La comuna enfatizó que "ante cualquier duda o consulta, es recomendable acercarse al centro de salud más cercano".