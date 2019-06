Se trata de un grupo de 15 internas que se capacitaron en un curso de formación que implementó la asociación "Soy voluntaria Hurlingham", desde donde se entregan de manera gratuita pelucas a las personas que lo necesiten.

Las internas del pabellón trans aprendieron en cuatro encuentros a realizar todo el proceso de la elaboración de una peluca de pelo natural: la confección de la cortina, el gorro, la costura y el armado del peinado.

Hasta el momento se confeccionaron cuatro pelucas completas que serán destinadas a mujeres y niñas que están en tratamiento de quimioterapia, el único requisito para recibir estas pelucas.

María Laura Chazarreta, una de las talleristas de la asociación, explicó que esa organización reúne "todos los materiales para trabajar, porque hacemos campañas solidarias en la comunidad bajo el lema "Tu pelo crece y tu corazón también".

"Reunimos pelo de la gente que quiere acercarse a donarnos. Les enseñamos toda la técnica y las chicas, en este caso, estuvieron muy predispuestas, saben a dónde van y me demostraron otro empeño, le ponen el corazón", graficó.

Por su parte, Nicole, una de las internas a la que siempre le gustó la peluquería pero que ahora descubrió que podía ayudar a través de sus conocimientos, señaló: "Siempre me gustó ayudar y esto me encanta. Quisiera seguir ayudando con esto, me siento bien. Quisiera que siga el taller".

En tanto, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, explicó que "nos estamos ocupando de las personas privadas de libertad a través de la formación y el trabajo en los penales". "Es una manera de ofrecerles herramientas para que -cuando recuperen la libertad- tengan una posibilidad de reinserción social", agregó el funcionario.