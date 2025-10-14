Forestello: "Estamos muy dolidos, los chicos entregaron todo"

El DT valoró el esfuerzo del plantel y señaló que la falta de ventaja deportiva, producto de los puntos perdidos, fue la clave de la derrota en Salta.
Rubén Forestello expresó la profunda frustración del plantel de Temperley tras la eliminación del Reducido a manos de Gimnasia y Tiro, un partido en el que el equipo cayó 2 a 0 a pesar de haber mostrado carácter. "Estamos muy dolidos, los chicos entregaron todo y tuvimos el control hasta el cierre del juego donde se nos escapó todo", lamentó el entrenador en la conferencia de prensa posterior al encuentro, haciendo hincapié en que la derrota fue un duro golpe para el esfuerzo realizado.
El director técnico también dedicó palabras de agradecimiento hacia la institución y su grupo de jugadores. "Estoy agradecido a toda la gente de Temperley, el plantel ha entregado todo, por eso el más agradecido soy yo", afirmó el Yagui. Además, hizo un análisis de la situación del equipo que los obligó a jugar sin ventaja deportiva: "Este equipo hizo un gran esfuerzo, vinimos corriendo siempre de atrás, pero cuando uno pierde cinco o seis puntos en el camino se queda sin ventaja deportiva", reflexionó, señalando que los puntos perdidos en la fase regular terminaron costando caro.
Con respecto a su futuro en el club tras el cierre de la temporada, el técnico prefirió ser cauto y no dar definiciones inmediatas. "Es muy pronto para analizar, evaluaremos entre todos para saber qué es lo mejor", concluyó Forestello. Así, Temperley cierra un año con altibajos, pero con la frustración de no haber podido continuar en la lucha por el ascenso.
