Forestello: "Estamos muy dolidos, los chicos entregaron todo"

El director técnico también dedicó palabras de agradecimiento hacia la institución y su grupo de jugadores. "Estoy agradecido a toda la gente de Temperley, el plantel ha entregado todo, por eso el más agradecido soy yo", afirmó el Yagui. Además, hizo un análisis de la situación del equipo que los obligó a jugar sin ventaja deportiva: "Este equipo hizo un gran esfuerzo, vinimos corriendo siempre de atrás, pero cuando uno pierde cinco o seis puntos en el camino se queda sin ventaja deportiva", reflexionó, señalando que los puntos perdidos en la fase regular terminaron costando caro.

Con respecto a su futuro en el club tras el cierre de la temporada, el técnico prefirió ser cauto y no dar definiciones inmediatas. "Es muy pronto para analizar, evaluaremos entre todos para saber qué es lo mejor", concluyó Forestello. Así, Temperley cierra un año con altibajos, pero con la frustración de no haber podido continuar en la lucha por el ascenso.