Gendarmes observaron un "pasamanos" y evitaron la comercialización de estupefacientes

Dos hombres fueron sorprendidos en Ingeniero Budge por efectivos del Escuadrón de Seguridad Ciudadana Sur - Seccional Lomas con gran cantidad de drogas y dinero en efectivo.
Durante un patrullaje por la localidad de Ingeniero Budge, efectivos de la Gendarmería Nacional visualizaron a dos personas que estaban realizando un "pasamanos", logrando la detención de dos personas y el decomiso de más de mil dosis de cocaína y marihuana.
Los agentes del Escuadrón de Seguridad Ciudadana Sur - Seccional Lomas estaban recorriendo las calles Evaristo Carriego y Claudio de Alas cuando sorprendieron a los dealers.
Al percatarse de la presencia del personal de la fuerza, los involucrados se dieron a la fuga pero fueron alcanzados por los gendarmes a los pocos metros.
En presencia de testigos, los funcionarios detectaron envoltorios con distintas sustancias dentro de la mochila y uno de los ciudadanos poseía cuatro envoltorios de las mismas características y dinero en efectivo.
La prueba de campo Narcotest confirmó que se trataba de 1.002 dosis de cocaína (299 gramos) y 99 dosis de marihuana (295 gramos).
La Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio número 14 de Lomas de Zamora, ordenó la aprehensión de uno de los involucrados y que el restante quede supeditado a la causa.
comentar