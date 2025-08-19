Provincia

Gendarmes observaron un "pasamanos" y evitaron la comercialización de estupefacientes

Dos hombres fueron sorprendidos en Ingeniero Budge por efectivos del Escuadrón de Seguridad Ciudadana Sur - Seccional Lomas con gran cantidad de drogas y dinero en efectivo.

Durante un patrullaje por la localidad de Ingeniero Budge, efectivos de la Gendarmería Nacional visualizaron a dos personas que estaban realizando un "pasamanos", logrando la detención de dos personas y el decomiso de más de mil dosis de cocaína y marihuana.

Los agentes del Escuadrón de Seguridad Ciudadana Sur - Seccional Lomas estaban recorriendo las calles Evaristo Carriego y Claudio de Alas cuando sorprendieron a los dealers.

Al percatarse de la presencia del personal de la fuerza, los involucrados se dieron a la fuga pero fueron alcanzados por los gendarmes a los pocos metros.

En presencia de testigos, los funcionarios detectaron envoltorios con distintas sustancias dentro de la mochila y uno de los ciudadanos poseía cuatro envoltorios de las mismas características y dinero en efectivo.

La prueba de campo Narcotest confirmó que se trataba de 1.002 dosis de cocaína (299 gramos) y 99 dosis de marihuana (295 gramos).

La Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio número 14 de Lomas de Zamora, ordenó la aprehensión de uno de los involucrados y que el restante quede supeditado a la causa.

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados