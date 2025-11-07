Daniela Vilar, en la previa a la COP 30 en Brasil

En Río de Janeiro, la ministra de Ambiente de la Provincia participó en paneles y reuniones con representantes de América Latina para organizarse de cara a la COP 30 en Belém. Compartió espacios de discusión con secretarios de Ambiente de las capitales brasileñas del CB27 como Tainá Paula, Carlos Henrique Rios Lemos, Christopher Almada Guimarães y Carlos Sarabia; con el Director General de K-yena Ricardo Raposo; el Director de Desarrollo Ambiental de Montevideo, Leonardo Herou; entre otros.

“Cuando de la COP salgamos con mecanismos efectivos, aplicables, implementables de compensaciones ambientales para el Sur Global, habremos avanzado. Pero hasta que no discutamos en serio este modelo de producción y consumo sumamente injusto, sólo se seguirá profundizando la crisis ambiental”, enfatizó Daniela Vilar en una de sus intervenciones junto al coordinador de Oxfam de Latinoamérica, Carlos Aguilar.

Uno de los encuentros tuvo como tema central las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y el rol estratégico de los gobiernos subnacionales en la construcción de una transición ecológica justa y soberana. Allí Vilar profundizó en la importancia de la autonomía de los gobiernos locales. “Las metas climáticas centradas exclusivamente en los Estados nacionales tienen límites. Por eso, sostenemos la necesidad de que provincias y municipios cuenten con autonomía de recursos y acceso directo al financiamiento internacional”

Vilar también formó parte de una encuentro de Mujeres en la Acción Climática, acompañada de Tainá de Paula, secretaria de Ambiente de Río de Janeiro; Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda; y la periodista y referente política Manuela D´Ávila.

En el diálogo, se subrayó la importancia de los liderazgos de mujeres ambientalistas, y se hizo hincapié en las experiencias y políticas que entrecruzan las cuestiones de género, el cuidado ambiental y la redistribución de la riqueza.

En continuidad con los diálogos y acuerdos desarrollados, la ministra impulsa, junto a otros referentes regionales, la conformación de un Frente Ambiental Latinoamericano, un espacio de cooperación y acción conjunta que busca fortalecer la voz del Sur Global frente a los desafíos de la transición ecológica y la justicia climática.

Daniela Vilar se prepara ahora para presentarse en la COP30, representando a la provincia de Buenos Aires, al gobernador Axel Kicillof y a todo el pueblo bonaerense. Se trata de una instancia multilateral clave para avanzar en la gestión e implementación de políticas ambientales que promuevan el Buen Vivir de las comunidades.