Guillermo De Lucca, feliz por el regreso a su "segunda casa"

El histórico exfutbolista y entrenador del Gasolero asumió funciones con el objetivo de preparar a los juveniles para el salto a Primera. "Willy" destacó la infraestructura actual del club: "Hoy es una institución que mira al futuro, queriéndose acercar a equipos de Primera División".
Temperley inició una etapa de profunda renovación en su estructura de divisiones formativas con el regreso de un hombre de la casa: Guillermo "Willy" De Lucca. El experimentado técnico, que ya tuvo pasos por el club tanto en su etapa de jugador como de entrenador del primer equipo entre 2006 y 2007, fue el elegido por la dirigencia para comandar la División Reserva en este 2026. En sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, De Lucca no ocultó su emoción por volver a lo que considera su "segunda casa" y se mostró gratamente sorprendido por el salto de calidad que dio la institución en términos de infraestructura y orden administrativo.
"Un club que está ordenado, con un progreso importante, con muchas ganas de mejorar instalaciones. Creo que está en un crecimiento no solo futbolístico sino en otras disciplinas que antes no estaban", destacó el flamante DT de la Reserva en diálogo con el sitio oficial de la institución. De Lucca, quien cuenta con una extensa trayectoria en el ascenso dirigiendo a clubes como Tristán Suárez, Chacarita y Dock Sud, además de haber sido ayudante de campo en Independiente, pretende volcar toda esa experiencia en el último eslabón de la cadena formativa del "Gasolero". Su meta es clara: dotar a los chicos de herramientas mentales y técnicas para que, cuando el "embudo" hacia la Primera se achique, estén listos para las dificultades de la élite.
En cuanto a su primer contacto con los juveniles que reemplazaron el ciclo de Gabriel Ostúa, el entrenador admitió que el proceso de adaptación está en marcha y que el enfoque inicial será humano y pedagógico. "Los chicos están realmente bien, son de escuchar. Todavía obviamente no me conocen, por ahí hay muchos que están un poco cohibidos y es normal", explicó De Lucca. El técnico subrayó que, más allá de lo táctico, su prioridad será conocer la realidad de cada joven: "A medida que pasen los días se van a ir soltando, nosotros vamos a ir intercambiando palabras como para ver en qué situación está cada chico en su hogar y en el club".
comentar