Guillermo De Lucca, feliz por el regreso a su "segunda casa"

"Un club que está ordenado, con un progreso importante, con muchas ganas de mejorar instalaciones. Creo que está en un crecimiento no solo futbolístico sino en otras disciplinas que antes no estaban", destacó el flamante DT de la Reserva en diálogo con el sitio oficial de la institución. De Lucca, quien cuenta con una extensa trayectoria en el ascenso dirigiendo a clubes como Tristán Suárez, Chacarita y Dock Sud, además de haber sido ayudante de campo en Independiente, pretende volcar toda esa experiencia en el último eslabón de la cadena formativa del "Gasolero". Su meta es clara: dotar a los chicos de herramientas mentales y técnicas para que, cuando el "embudo" hacia la Primera se achique, estén listos para las dificultades de la élite.

En cuanto a su primer contacto con los juveniles que reemplazaron el ciclo de Gabriel Ostúa, el entrenador admitió que el proceso de adaptación está en marcha y que el enfoque inicial será humano y pedagógico. "Los chicos están realmente bien, son de escuchar. Todavía obviamente no me conocen, por ahí hay muchos que están un poco cohibidos y es normal", explicó De Lucca. El técnico subrayó que, más allá de lo táctico, su prioridad será conocer la realidad de cada joven: "A medida que pasen los días se van a ir soltando, nosotros vamos a ir intercambiando palabras como para ver en qué situación está cada chico en su hogar y en el club".