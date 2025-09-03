Impulsan dos nuevas urbanizaciones en Alejandro Korn

Están configurados como barrios cerrados, con lotes que tendrán entre 400 y 430 metros cuadrados de superficie y estarán equipados con servicios de luz e infraestructura similar a la del Barrio Papa Francisco, garantizando condiciones dignas y seguras.

El Barrio Carola Lorenzini está ubicado en Guayanas y Juan de Garay y contará con 324 lotes; mientras que el Barrio Aviador Valdez, sito en en Río Cuarto y La Pradera dispondrá de 327 lotes, lo que permitirá que más de 650 familias accedan a su propio terreno.

Los barrios llevarán el nombre de dos personalidades muy importantes en la historia local: Carola Lorenzini, pionera de la aviación y referente cultural, y Aviador Valdez, símbolo de identidad y pertenencia del distrito.

Desde la comuna aclararon que para acceder a esos lotes, se requiere tener domicilio actual en San Vicente. El sistema de adjudicación contempla el pago de un anticipo y la posterior financiación a través del programa de Suelo Urbano.

El link de inscripción se encuentra disponible en la página oficial de la Municipalidad de San Vicente: www.sanvicente.gob.ar/plantierras. Allí los interesados podrán seguir todos los pasos para registrarse en los programas vigentes.

En este marco, Daniela Lasalle, jefa de Gabinete, destacó: "Creemos que cada familia merece la posibilidad de crecer, de proyectar, de soñar con un futuro propio". Estos nuevos desarrollos representan un paso más hacia una ciudad inclusiva y en crecimiento, ofreciendo oportunidades para que más familias puedan proyectar su futuro en San Vicente.