Inauguraron el Boulevard Papa Francisco en Lomas de Zamora

La obra, que comprende una superficie de 8.730 metros cuadrados, incluyó pavimentación, construcción de nuevas veredas perimetrales, tendido subterráneo y colocación de columnas de alumbrado con sistema LED. Además, se incorporaron sectores de juegos infantiles, una cancha de básquet y de tejo, playones con juegos de salud y calistenia, dos canchas de fútbol-tenis, una cancha de vóley, pérgolas, bancos, forestación con especies nativas y un monumento al Papa Francisco.

“Compartimos bajo la lluvia la inauguración de este espacio donde antes había un enorme basural. Decidimos ponerle el nombre del Papa Francisco porque su legado organiza una visión del mundo irrenunciable: el cuidado de nuestra Casa Común y de la vida de todas las personas y seres vivos que la habitan. Un Boulevard es, en primer lugar, un camino, un sendero, pero además tiene la particularidad de que permite que las personas transiten a pie mientras a los lados circulan los autos, o sea que integra, conecta, incluye y eso fue Francisco para nosotros”, destacó Otermín.

Durante la jornada, que contó con la participación de decenas de familias de Albertina, Lamadrid, y de la que también formaron parte la Jefa de Gabinete, Sol Tischik, y el equipo del Municipio, Otermín cerró con un mensaje a todos los vecinos: “No solo estamos inaugurando asfalto, mobiliario, juegos y luminarias, sino que estamos reafirmando nuestra identidad y el modo en que elegimos transitar la vida: en comunidad. Les pido que cuidemos mucho este Boulevard y hagamos nuestra parte para que sea un lugar no solo de paso, sino también y sobre todo, de encuentro”.