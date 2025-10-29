Inauguraron mural en homenaje a Mariano Ferreyra

"Hoy lo recordamos como el gran militante que fue, porque quienes dan la vida luchando, nunca serán olvidados", expresó Ferraresi durante el acto, acompañado por el hermano de Mariano, Pablo Ferreyra, y la madre del joven, Bety Rial, quien recibió el cariño y el acompañamiento de la comunidad. También participó una delegación de la CTA-T Avellaneda, que destacó el legado de Mariano como símbolo de compromiso, solidaridad y lucha. "Los compañeros y compañeras como Mariano son ejemplo de lucha por una sociedad más justa", afirmaron desde la central sindical.

Mariano Ferreyra tenía 23 años y militaba en el Partido Obrero cuando fue asesinado el 20 de octubre de 2010 durante una protesta en Avellaneda por la regularización laboral de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca. La movilización fue atacada por una patota de la Unión Ferroviaria, en un hecho que puso al descubierto la connivencia entre sectores sindicales, empresariales y policiales.

Ferreyra recibió un disparo en el abdomen que le provocó la muerte. En el mismo ataque resultaron heridos Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre. El crimen generó una fuerte conmoción nacional y derivó en un juicio histórico. En 2013, el exsecretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y su adjunto, Juan Carlos Fernández, fueron condenados a 15 años de prisión como partícipes necesarios del homicidio.

Los autores materiales, Cristian Favale, Gabriel Sánchez y Pablo Díaz, recibieron penas de hasta 18 años. También fueron condenados comisarios y agentes policiales por "liberar la zona". El caso Ferreyra se convirtió en un precedente judicial en la Argentina por haber alcanzado la condena de los responsables intelectuales de un crimen político, y su figura permanece como emblema en la lucha contra la precarización laboral y la impunidad sindical.