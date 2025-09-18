Incendio dejó pérdidas casi totales en papelera de Berazategui

Se trata de un siniestro que genera mucha tristeza en la comunidad pero que milagrosamente no dejó heridos ni víctimas fatales. El desarrollo y el avance de las llamas empezó a consumir cuanta mercadería se cruzó por delante, como así también las estructuras, máquinas, entre otros elementos, motivo por el cual hay daños irreparables que obligan a los responsables de la empresa a arrancar nuevamente de cero.

La secuencia tuvo lugar en la papelera Bioxiplast, situada en la localidad berazateguense de El Pato. Su galpón de producción y almacenamiento está ubicado en la intersección de la colectora y de la calle 624. Según indicaron a los rescatistas los testigos y protagonistas, durante la madrugada se empezaron a ver las llamas y la columna de humo se divisaba desde varios kilómetros a la redonda.

A los pocos segundos, debido a que el papel empezó a consumirse con velocidad, el incendio se propagó y afectó a un galpón lindero en el cual funcionaba un taller de chapa y pintura y a otro depósito. Lo cierto es que Bioxiplast quedó con daños materiales totales y la estructura terminó hecha pedazos. Lo destacable es que no hubo víctimas y que no fue necesaria la atención médica de profesionales del SAME.

Los Bomberos Voluntarios de Berazategui, con varias dotaciones, se acercaron a la escena y controlaron el foco ígneo después de una dura batalla que se extendió por algunas horas. También acudieron agentes policiales del Comando de Patrullas, de la Comisaría Quinta del distrito y muchos vecinos se apersonaron para seguir el paso a paso del operativo que culminó con éxito.

La papelera produce el papel tissue, que sirve para la higiene personal, entre otras cosas. Además, emplea a muchos obreros berazateguenses y cumple un rol fundamental en el desarrollo productivo del municipio. Es por ello que este golpe duro pone en jaque todas las tareas y pide una reconstrucción por completo no solo del galpón que se incineró en pocos minutos, sino que también de su maquinaria.

El caso está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 4 de Berazategui y no descartan ninguna hipótesis respecto al origen de las llamas, aunque avanzan en que fue un simple y desafortunado accidente en una zona donde se almacenaba mercadería y no algo premeditado.