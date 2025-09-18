Almirante dejó atrás los fantasmas

Almirante le ganó 1-0 a Chacarita y con esos tres puntos sacó una ventaja decisiva y le dejó el problema a Colón y al CADU, a tres fechas del final, mientras que Talleres de Remedios de Escalada ya no puede zafar del descenso.

Por ello, el Mirasol afrontará lo que queda con otro semblante y el primer acto de esta nueva era se dará en el marco de la 32da. fecha de la Primera Nacional cuando el domingo a las 15 reciba a Defensores de Belgrano, bajo la supervisión de Lucas Cavallero. Luego quedará Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba, y Talleres de Remedios de Escalada, en el Fragata.

Con la victoria en San Martín, el equipo de Rodrigo Alonso sacó una luz de 12 puntos a Talleres y 13 a Defensores Unidos de Zárate, con nueve en juego. Además, se escapó a cuatro puntos de Colón de Santa Fe. Así llegó el alivio, pero ya deberá ponerse a pensar en la próxima temporada.

Tras la salida de Guillermo Szeszurak, Rodrigo Alonso se puso al frente del equipo por segunda vez y este ciclo llegó a buen puerto. “Los chicos confiaron en ellos y esto sumado al orden que tratamos de darles, a tres fechas del final salimos del descenso”, rescató el entrenador.

A todo esto, el DT mirasol enfatizó que “fue una buena semana previa a Chacarita, en la que hubo mucha confianza y esto se lo expuso en el partidos con tres” y reflexionó: “Sabíamos que en cuatro pases se iban a crear chances de gol. Además, los chicos son muy receptivos a cada indicación, la adoptan enseguida”.

El perfil del partido marcaba una parada brava para Almirante, pero lo supo resolver. “La intención era ser protagonista en una cancha buena y difícil, pero se puso hacer un gran partido”, afirmó.

El resultado motivó el festejo, pero Alonso también echó mano a la reflexión y hacer una lectura entre líneas, que llevó a hacer referencia a la cantidad de juveniles en el primer equipo. “Soy un convencido que la gente joven puede mantener al club en lo más alto. Y nosotros apuntamos a potenciarlos y varios llegaron y otros están cerca”, subrayó.