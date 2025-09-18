Almirante dejó atrás los fantasmas

El triunfo ante Chacarita le permitió dejar atrás las presiones por el descenso. El domingo le tocará recibir a Defensores de Belgrano. El técnico Alonso, satisfecho con el desempeño de sus dirigidos.
Relajación y una calculadora que se guardó en el cajón de un escritorio. El domingo pasado tras 90 minutos de juego en San Martín, vaya si hay rodeo ajeno, Almirante Brown descorchó para celebrar que ya alejó las presiones por el descenso. Así les dijo adiós a los fantasmas. Claro que la segunda lectura es no perder de vista la floja temporada que lo puso muy lejos de toda lucha en los puestos de arriba.
Almirante le ganó 1-0 a Chacarita y con esos tres puntos sacó una ventaja decisiva y le dejó el problema a Colón y al CADU, a tres fechas del final, mientras que Talleres de Remedios de Escalada ya no puede zafar del descenso.
Por ello, el Mirasol afrontará lo que queda con otro semblante y el primer acto de esta nueva era se dará en el marco de la 32da. fecha de la Primera Nacional cuando el domingo a las 15 reciba a Defensores de Belgrano, bajo la supervisión de Lucas Cavallero. Luego quedará Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba, y Talleres de Remedios de Escalada, en el Fragata.
Con la victoria en San Martín, el equipo de Rodrigo Alonso sacó una luz de 12 puntos a Talleres y 13 a Defensores Unidos de Zárate, con nueve en juego. Además, se escapó a cuatro puntos de Colón de Santa Fe. Así llegó el alivio, pero ya deberá ponerse a pensar en la próxima temporada.
Tras la salida de Guillermo Szeszurak, Rodrigo Alonso se puso al frente del equipo por segunda vez y este ciclo llegó a buen puerto. “Los chicos confiaron en ellos y esto sumado al orden que tratamos de darles, a tres fechas del final salimos del descenso”, rescató el entrenador.
A todo esto, el DT mirasol enfatizó que “fue una buena semana previa a Chacarita, en la que hubo mucha confianza y esto se lo expuso en el partidos con tres” y reflexionó: “Sabíamos que en cuatro pases se iban a crear chances de gol. Además, los chicos son muy receptivos a cada indicación, la adoptan enseguida”.
El perfil del partido marcaba una parada brava para Almirante, pero lo supo resolver. “La intención era ser protagonista en una cancha buena y difícil, pero se puso hacer un gran partido”, afirmó.
El resultado motivó el festejo, pero Alonso también echó mano a la reflexión y hacer una lectura entre líneas, que llevó a hacer referencia a la cantidad de juveniles en el primer equipo. “Soy un convencido que la gente joven puede mantener al club en lo más alto. Y nosotros apuntamos a potenciarlos y varios llegaron y otros están cerca”, subrayó.
comentar