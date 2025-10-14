Incorporaron nuevas ambulancias y tecnología en el Hospital Oñativia

El titular de la cartera sanitaria recalcó que "el Hospital Oñativia de Rafael Calzada sigue creciendo, sumando tecnología e insumos que permitan garantizar más y mejor salud para toda la región". En ese sentido, recordó que "después del incendio que sufrió en 2019, el Oñativia fue reconstruido y hoy se consolida como un hospital con infraestructura renovada, historia clínica digital, nuevos ingresos de profesionales y un sistema de cuidados progresivos".

En ese marco, Cascallares destacó "la recorrida junto a Nicolás sumando un gran aporte por parte del Ministerio de Salud con ambulancias nuevas, equipamiento y tecnología para este gran hospital". "Todas estas son mejoras importantes que se suman también a las obras de refacción y puesta en valor del hospital Lucio Meléndez", sostuvo el jefe comunal, quien remarcó que estamos "convencidos junto al gobernador Axel Kicillof de que tenemos que tener un sistema de Salud Pública con mucha fortaleza, sobre todo en momentos en los que nuestros vecinos más lo necesitan".

Cabe destacar que en el Meléndez avanzan con la refacción integral de los techos de todo el edificio, la renovación integral de los quirófanos, se concretó la instalación de nuevos pisos con materiales de última generación, se sumó un nuevo grupo electrógeno, se están realizando mejoras en los sistemas de ventilación y se lleva adelante la puesta en valor de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP). Estuvieron presentes durante la visita a Oñativia el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Salud, Walter Gómez; el director general de Emergencias Médicas, Alejandro Peyroulou; y las autoridades del Hospital Oñativia, César Maximiliano Chico, José Luis Vieyra, Claudio Ramón Molinas y Alejandro De Marco, entre otros.