Instalaron más de cien cámaras con inteligencia artificial en San Isidro

Algunas de las plazas y espacios verdes que ya cuentan con los nuevos dispositivos son: circuitos de caminatas y aeróbicos en el Hipódromo, Plaza Castiglia y Plaza Alsina (San Isidro); Plaza 9 de Julio (Martínez); Plaza Almirante Brown (Villa Adelina); Arsenal, y Parque Arenaza (Boulogne); Plaza Carlos Gardel (Beccar); la zona de la costa; el Golf de Las Lomas; Plaza Pueyrredón (Acassuso), entre otros lugares. En los próximos días continuará la instalación en el Paseo de Bicicletas.

Los nuevos dispositivos comprenden distintas cámaras multisensor con visión nocturna, resolución 4K e inteligencia artificial, permiten hacer un mejor seguimiento de los delitos que se cometan en la vía pública, con el objetivo de tomar imágenes más nítidas y asistir de manera más rápida y eficaz con la Patrulla Municipal.

La tecnología de estas cámaras permite un procesamiento avanzado de imágenes mediante IA para el reconocimiento detallado de personas. Este nuevo sistema hace foco en: la efectividad para incrementar el esclarecimiento de delitos; la celeridad en la obtención de evidencias; y la integración, al fusionar en un sistema las imágenes obtenidas por diversos sistemas de vigilancia municipal. Además el sistema permitirá una mayor prevención y disuasión del delito, así como una respuesta policial más rápida y eficiente; y facilitará la investigación, reduciendo los puntos ciegos en áreas urbanas.

Cuando finalice la instalación de cámaras, el Municipio de San Isidro duplicará el sistema actual y llegará a 2.646 dispositivos en total, con un promedio de 9 cámaras cada 1.000 habitantes.