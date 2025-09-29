Insumos para promover la eficiencia energética, la movilidad sustentable y la gestión de residuos

Por un lado, a través del Programa "Energía Limpia", se entregaron 100 luminarias viales LED de 150W para espacios verdes, plazas y parques, y también 500 lámparas LED de 12W y 500 tubos LED de 18W para reconversión lumínica en 36 clubes de barrio, todo con la premisa de favorecer el ahorro energético y reducir el impacto ambiental.

Además, mediante el Programa "Pedalea la Provincia", se concretó la entrega de 100 bicicletas con canasto y cascos a estudiantes de instituciones educativas que presentaron proyectos ambientales, incentivando así el uso de medios de transporte no contaminantes y la participación juvenil en la acción climática.

Los beneficiarios pertenecen a las escuelas Primaria 39 (Burzaco); las secundarias: 18 y 39 (Adrogué); 43, 48 y 27 (Burzaco); 8 (Claypole); 47 y 30 (San Francisco de Asís); 7 (Glew); 1 (José Mármol); 6 (Malvinas Argentinas); 74 (Rafael Calzada); y 35 y 81 (Ministro Rivadavia) y las técnicas 2 (Glew), 4 (Burzaco) y 5 (Rafael Calzada).

Mientras que a través del "Programa Provincial de Compostaje", se entregaron 15 composteras comunitarias a merenderos y organizaciones intermedias del distrito, junto con folletería educativa para promover prácticas sostenibles y fomentar la economía circular.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran: Gendarmería, Cerrito, Taller Protegido ACD, Taller AEDAB, Ángeles Celestes, Un Encuentro con Dios, Los Changuitos, Sembrando Esperanza, La Sonrisa de los Niños, Lo de Cocco, Pies Descalzos, Luján Ombú, Mi Jardincito y el Centro de Jubilados Raíces del Encuentro. "En Almirante Brown seguimos trabajando para acercar recursos e infraestructura que fortalezcan el cuidado del ambiente, promuevan la movilidad sustentable y reduzcan el consumo energético en nuestras instituciones", subrayó el intendente.

Del acto participaron también el secretario de Gobierno, Juan José Fabiani; su par de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñan. También la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; el subsecretario de la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable, Mariano Ragonese, y el presidente del Instituto del Deporte, Mauricio Gómez.