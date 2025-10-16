Jornada de reflexión para fortalecer políticas públicas

El encuentro fue organizado por el Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, con el objetivo de fortalecer la construcción de políticas públicas desde una mirada territorial, comunitaria y basada en los derechos humanos. Durante esa jornada de reflexión y trabajo se reunieron referentes académicos, institucionales y sociales teniendo como sede la Casa de la Cultura en Adrogué.

En ese sentido, se debatieron ejes vinculados al desarrollo humano integral -tanto en la niñez, las juventudes y adultos mayores-, la inclusión social, la convivencia y la participación ciudadana, consolidando un espacio de intercambio sobre los desafíos actuales que atraviesan las comunidades. En el cierre, Cascallares destacó la importancia de estos espacios de encuentro donde "el Estado, las organizaciones y la comunidad se sientan a pensar juntos estrategias para seguir construyendo un futuro más justo, solidario y con igualdad de oportunidades para todos los vecinos de Almirante Brown".

Taiana, en tono de campaña, se explayó dando indicaciones sobre cómo votar en la próxima elección, para luego asegurar que "no estamos dispuestos a aceptar las extorsiones y las amenazas de nadie. Es un pueblo que no se inclina, vamos a defender nuestra soberanía, defenderemos nuestra identidad y defenderemos nuestro voto". "Construyamos futuro en comunidad: Un gran orgullo participar en la apertura del II Congreso de Desarrollo Territorial de Almirante Brown", subrayó Arroyo, quien felicitó al jefe comunal por la iniciativa y agradeció la invitación.

El Congreso tuvo como propósito profundizar el análisis de las experiencias desarrolladas en los distintos espacios del territorio, fomentar relaciones recíprocas y promover la corresponsabilidad y el compromiso colectivo en la planificación de políticas públicas locales. De los distintos bloques temáticos participaron secretarios de distintas áreas, concejales y representantes de instituciones locales, junto con figuras destacadas del ámbito provincial, académico, social y religioso, quienes aportaron sus perspectivas para pensar una gestión con enfoque comunitario y de derechos.

Entre ellos, la socióloga, investigadora y referente feminista Dora Barrancos; la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias; y el subsecretario de Organización Comunitaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Santiago Fidanza, entre otros. Entre las exposiciones y mesas de debate se destacaron paneles como "La conexión de las redes sociales… ¿nos desconecta?", "Buscando accesibilidad y convivencia", "Cuidar la mente: hablemos de salud integral en la vejez", "¿Cómo manejamos nuestras emociones ante las frustraciones del entorno?", "Entornos digitales seguros para adultos mayores", "La alimentación… ¿modifica nuestra conducta?" y "Seguridad desde la inclusión: políticas comunitarias de educación y acompañamiento integral", que permitieron abordar problemáticas sociales y de salud desde un enfoque integral, interdisciplinario y con perspectiva de derechos humanos.

Por parte del Municipio de Almirante Brown estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, entre otras autoridades locales.