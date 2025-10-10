José Sand, el goleador de Lanús, volverá a las canchas en el Federal

El 11 de noviembre de 2023, por la Copa de la Liga Profesional, el Pepe jugó su último partido en Lanús, lo que completaba así un itinerario arduo para el goleador histórico del club, que cerraba de esta manera su etapa como futbolística profesional.

Y si bien hoy es uno de los entrenadores en el Fútbol Juvenil y tiene a su cargo la 7ma. División, que se ubica en la 11º posición a dos fechas del final de la competencia, él quiere tener acción de la línea de cal para adentro. "En un marco histórico, el campeón del Clausura 2024 participará del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 con un agregado más que especial: el reconocido goleador de Lanús, José Gustavo Sand, vestirá la camiseta 'india' durante el torneo que tendrá inicio el 19 de octubre. El club informó que en el día de hoy se presentará el pase en la liga", se señaló desde la institución.

Además, señala que "será la primera participación de Argentino en una competición oficial de AFA y la cuadragésima novena (49) de un equipo de la Liga Bellvillense".

Para Sand, ídolo del Granate, con 173 goles en 320 partidos, no será la primera experiencia tras su retiro oficial, ya que en 2024 disputó la Copa Potrero, organizada por Sergio "Kun" Agüero, para La Sub 21.

El certamen que inicia está integrado por 17 zonas, 14 de cuatro equipos cada una y las restantes de tres equipos. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el primer y segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes, los clubes ubicados en el primer lugar de las zonas de tres equipos y el mejor club ubicado en el segundo lugar de las zonas de tres (total 32).

Argentino de Bell Ville, dirigido por Gastón López, integrará la Zona 9 de la Región Centro junto a Matienzo (Monte Buey), 9 de Julio (San Francisco) y Cultural Recreativo (Pascanas).