Desbarataron un invernadero de marihuana con más de mil plantas

En línea con la lucha contra el narcotráfico, descubrieron este sitio en el cual almacenaban cannabis sativa listo para su venta y en proceso de crecimiento. Es por ello que la Justicia Federal decidió actuar y pudieron capturar al responsable, aunque siguen las tareas para poder dar con el paradero de otros integrantes.

En el lugar se descubrió un invernadero oculto que contaba con un sistema avanzado de riego automatizado, iluminación especial para el crecimiento de las plantas y ventilación controlada, todo destinado a optimizar la producción del estupefaciente. La magnitud del hallazgo sorprendió incluso a los investigadores, que destacaron el nivel de planificación y recursos invertidos en la estructura.

Durante el allanamiento se secuestraron 914 plantas de marihuana en macetas y otras 96 plantas en proceso de secado, lo que indica que la producción se encontraba en distintas etapas de maduración. Además, se incautaron aproximadamente 7 kilogramos de cogollos y hojas de cannabis, listos para su comercialización. La presencia de una balanza de precisión y una máquina contadora de billetes sugiere que el acusado no solo cultivaba, sino que también vendía y distribuia la droga.

Entre otros elementos secuestrados, la policía encontró una pistola calibre 9 milímetros con municiones, lo que agrava la situación judicial del detenido. También fueron incautados dos automóviles, una motocicleta, un teléfono celular y documentación relevante que podría aportar pruebas fundamentales para avanzar en la causa. Todo lo hallado fue puesto a disposición de la justicia federal, que ahora evalúa los próximos pasos del proceso.

Según fuentes cercanas a la investigación, la operación se extendía a dos domicilios ubicados en distintas calles de Quilmes Oeste. En la calle Doctor Cuelli se encontraba el invernadero con las plantas en crecimiento, mientras que en la calle Intendente Pedro Olivieri funcionaba el centro de acopio y procesamiento del estupefaciente.