Calendario definido para la Liga Argentina de básquet

El salto inicial se dará el viernes 31 de octubre con dos partidos, ambos por la Conferencia Norte. Dos pesos pesados se enfrentarán en Chaco, con el duelo entre Villa San Martín de Resistencia y Independiente BBC de Santiago del Estero. Completa la jornada inaugural el duelo entre dos debutantes, que llegan desde La Liga Federal: Huracán de Las Heras recibirá en Mendoza a Hindú Club de Córdoba.

La Academia de Avellaneda será el primero de la zona en tener movimiento de la pelota naranja cuando reciba a El Talar el 3 de noviembre, mientras que el Granate recién empezará el viernes 7 de ese mes, de visitante ante Ciclista Juninense.

La acción se desarrollará de manera ininterrumpida, con partidos todos los días, hasta el próximo 21 de diciembre, cuando se producirá el receso de las fiestas. El certamen retomará el 8 de enero de 2026 y la fase regular se espera que culmine el 27 de marzo.

La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos con partidos de ida y vuelta dentro de cada conferencia. Cada equipo disputará un total de 32 encuentros antes del comienzo de los playoffs. La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs.

En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto de cada conferencia accederán directamente a octavos de final y esperarán rival surgido de la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia, la novedad es que en cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.

La edición 2025/26 de La Liga Argentina contempla dos descensos. Los mismos corresponderán a los equipos que finalicen en la última ubicación de sus respectivas conferencias (17mo lugar) una vez concluida la fase regular.