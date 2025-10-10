Se definió el resto del calendario del TC Platense

García, quien subió ya tres veces al sitio más alto del podio con sus victorias en el TC Platense quedó a sólo medio punto de la cima del campeonato, debido a sus grades actuaciones con el Falcon del Paparazzo Racing. García va por su segunda corona en esta categoría, en la que sobresale desde hace 15 años.

El volante de la región ya está listo para las próximas fechas del calendario del TC platense, las cuales serán cruciales para su sumatoria y para los pilotos que siguen la onda de la punta, como el varelense Rodrigo González que hozo podio en la última fecha disputada, junto con García y Manolo Rodríguez.