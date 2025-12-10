Kicillof inauguró nueva infraestructura educativa en Longchamps

En ese marco, Kicillof afirmó: "Para nosotros es un verdadero orgullo estar hoy inaugurando dos establecimientos educativos en Almirante Brown: a contramano de un Gobierno nacional que no cree en la educación pública, seguimos invirtiendo y alcanzamos ya los 295 nuevos edificios escolares en la provincia".

"Esto va mucho más allá de discusiones ideológicas: cuando el Gobierno nacional nos habla de la libertad de mercado como la única salida, lo que está haciendo es profundizar las desigualdades", explicó el Gobernador y añadió: "Dicen que así se alcanza el superávit, pero no están ahorrando plata: cuando paralizan las obras de 80 escuelas lo que están haciendo es arruinar el futuro de miles de pibes y pibas bonaerenses".

El nuevo jardín está ubicado en el barrio Yapeyú y ampliará la oferta de nivel inicial en el distrito con una matrícula proyectada para 90 alumnos. Cuenta con tres aulas con baños incorporados, SUM, cocina y patio, en tanto que fue totalmente equipado por la Fábrica de Mobiliario Escolar Pública de la Provincia.

"Estas inauguraciones son el resultado de una verdadera política de Estado en la provincia de Buenos Aires: la alegría de la comunidad de Almirante Brown nos impulsa a seguir trabajando de forma mancomunada con el municipio para garantizar que la educación tenga un rol central y alcance a todos los chicos y chicas", expresó Terigi.

Asimismo, la ampliación de la EES 76 permitió que la institución cuente con un edificio propio con seis aulas para garantizar el mejor aprendizaje de sus 300 estudiantes, quienes hasta el momento compartían instalaciones con alumnos de la Escuela Primaria 21.

En tanto, Cascallares remarcó: "Una vez más contamos con la presencia del Ggbernador en Almirante Brown para inaugurar escuelas que mejoran las condiciones de estudio de los pibes y pibas". "A pesar de las dificultades que provoca el Gobierno nacional, la Provincia y el municipio sostienen a la educación pública como una de sus políticas centrales", agregó.

"Esta jornada es el resultado de un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo en Almirante Brown: junto a la Provincia, creemos en un Estado presente que invierte en la educación pública porque estamos convencidos de que es la principal herramienta de transformación que tiene nuestra comunidad", expresó Fabiani.

Por su parte, el director de la EES 76, Daniel Báez, sostuvo: "Hoy es un día histórico, en el que no solo festejamos la concreción de una obra: estamos celebrando la inversión en oportunidades, inclusión y esperanza para nuestros jóvenes".

Por último, Kicillof subrayó: "En la Provincia estamos convencidos de que ningún pibe puede quedarse sin escuela: no va a ser fácil, va a costar mucho, pero vamos a seguir trabajando para que todos y todas tengan las mismas oportunidades". Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Alvarez Rodríguez; la jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; y el senador provincial Federico Fagioli.