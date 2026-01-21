La Matanza suma Centros de Monitoreo en la vía pública

El intendente Fernando Espinoza, también presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezó la inauguración de estos puestos urbanos de control, que ya comenzaron a operar en distintas localidades del distrito. Se trata de estructuras especialmente diseñadas para la vigilancia y la asistencia a la comunidad, con sistemas tecnológicos avanzados y operadores capacitados para intervenir ante situaciones de emergencia durante las 24 horas.

“En La Matanza seguimos generando más tecnología para la protección ciudadana”, afirmó Espinoza al poner en marcha los nuevos centros. Según explicó, cada uno de estos dispositivos cuenta con herramientas de inteligencia artificial y con personal preparado para asistir a las vecinas y los vecinos frente a un hecho delictivo o una situación de riesgo, de manera inmediata.

Dónde funcionan los Centros de Monitoreo

Actualmente, los Centros de Monitoreo en la vía pública funcionan en San Justo, Gregorio de Laferrere, González Catán, Virrey del Pino y Rafael Castillo. Todos ellos están conectados al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) central del municipio, desde donde se articula el sistema integral de seguridad local.

Cámaras de seguridad

El COM opera una red que supera las 5.000 cámaras de seguridad con resolución 4K, además de 1.200 paradas seguras, más de 100 puntos seguros y un anillo digital con lectoras de patentes. Esta infraestructura permite una respuesta rápida ante alertas y facilita la coordinación directa con las fuerzas policiales para la prevención y el esclarecimiento de delitos.

“Todos los dispositivos tecnológicos que instalamos sirven para colaborar con la tarea de las fuerzas de seguridad”, remarcó Espinoza, y destacó la importancia de contar con información en tiempo real para optimizar los operativos y la asistencia a la comunidad.

Desde el municipio subrayaron que la inversión en seguridad es histórica y sostenida, y que la incorporación de nuevas tecnologías es uno de los ejes centrales de la política pública local. En ese sentido, el intendente aseguró que el objetivo es seguir ampliando los sistemas de prevención en cada ciudad del distrito.

“Seguimos trabajando todos los días para mejorar la prevención”, concluyó Espinoza. “En La Matanza no nos detenemos: continuamos transformando la realidad con más innovación, más tecnología y mayor protección para nuestras vecinas y vecinos”.