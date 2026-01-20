Pinamar: una avioneta tuvo que aterrizar de emergencia en la ruta

El hecho, que tuvo lugar en un tramo utilizado para acceder a la Costa atlántica, generó sorpresa y demoras en los automovilistas que transitaban por la zona con destino a Pinamar.

Mientras que la empresa AUBASA, responsable de la gestión de la ruta, informó que el incidente no dejó heridos, según recoge el portal 0221.

El tránsito fue ordenado con la asistencia del personal de Seguridad Vial, pese a las complicaciones ya que en la zona no había señal de teléfono.

Embed ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN PLENA RUTA DE PINAMAR



Una avioneta sorprendió a los automovilistas.



Seguí en #HoraCríticaEnA24

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/mLphZaNedl — A24.com (@A24COM) January 20, 2026

También se informó que el piloto, de 51 años, contaba con los permisos pertinentes y seguía una hoja de ruta que iba desde Cañuelas hasta el Aeródromo de Villa Gesell.

La falta de señal telefónica en la zona complicó la asistencia a la avioneta accidentada cerca de Pinamar, según los informó AUBASA.

Un hombre fue identificado como L.D. detectó un desperfecto en uno de los motores de su aeronave bimotor MOSBER. En ese entonces, optó por realizar un aterrizaje de emergencia y, por eso, terminó sobre la Ruta Provincial 56 que llega hasta Pinamar.

image

La aeronave involucrada responde al modelo Mooney Ranger, un avión monomotor de ala baja propulsado por pistón, apreciado en la aviación general por su eficiencia y velocidad.

La intervención de los servicios de emergencia permitió liberar una parte del tráfico en la zona y, a los minutos, la reanudación del tránsito fue total. Las autoridades confirmaron que la situación fue controlada y que no se registraron daños personales.