Axel Kicillof eliminará los subsidios energéticos a usuarios de barrios cerrados

Lo anunció Carlos Bianco, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. La ayuda seguirá vigente en zonas de menores ingresos. Cómo es el trámite para acceder.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, anunció este lunes en su habitual conferencia de prensa que desde el año próximo se eliminarán los subsidios energéticos para aquellos usuarios de barrios cerrados.

Asimismo, indicó que las zonas de menores ingresos continuarán recibiendo la ayuda del Ejecutivo provincial y recordó que, para acceder a la tarifa social, los usuarios deberán inscribirse en el padrón correspondiente no sólo para obtener el beneficio, sino mantenerlo quienes ya lo perciban.

“Vamos a poder seguir subsidiando a esos usuarios y mantenerlos dentro de la tarifa social provincial, siempre y cuando se anoten en la página web de OCEBA y cumplan con las condiciones para acceder al subsidio”, afirmó Bianco.

La eliminación del subsidio energético alcanza a 79.500 usuarios que se dividen en 66.900 viviendas en el Gran Buenos Aires y 12.600 en el interior de la Provincia, y que tiene como objetivo optimizar los criterios de inclusión y exclusión respecto a los subsidios energéticos y adecuarlos a las modificaciones que llevará a cabo el Gobierno.

La nueva segmentación

Actualmente, la segmentación se fraccionaba en tres grupos de usuarios: de altos ingresos, superiores a 3,5 canastas básicas, sin subsidios; de bajos ingresos, inferiores a una canasta básica total, que recibían subsidios de hasta el 65% sobre un consumo mensual; e ingresos medios, entre 1 y 3,5 canastas básicas, con subsidios parciales.

En esta nueva división solo habrá dos categorías que se dividirán entre “hogares con subsidio”, que son viviendas con ingresos menores a tres canastas básicas y subsidios diferenciados según la época del año, y “hogares sin subsidio”, con ingresos superiores, que no recibirán asistencia.

Cómo recategorizarse para no perder el beneficio

El trámite deberá realizarse a través del sitio oficial del organismo regulador, www.oceba.gba.gov.ar, y será obligatorio para quienes quieran conservar el beneficio a partir de enero de 2026.

