Axel Kicillof eliminará los subsidios energéticos a usuarios de barrios cerrados

Asimismo, indicó que las zonas de menores ingresos continuarán recibiendo la ayuda del Ejecutivo provincial y recordó que, para acceder a la tarifa social, los usuarios deberán inscribirse en el padrón correspondiente no sólo para obtener el beneficio, sino mantenerlo quienes ya lo perciban.

“Vamos a poder seguir subsidiando a esos usuarios y mantenerlos dentro de la tarifa social provincial, siempre y cuando se anoten en la página web de OCEBA y cumplan con las condiciones para acceder al subsidio”, afirmó Bianco.

Embed

La eliminación del subsidio energético alcanza a 79.500 usuarios que se dividen en 66.900 viviendas en el Gran Buenos Aires y 12.600 en el interior de la Provincia, y que tiene como objetivo optimizar los criterios de inclusión y exclusión respecto a los subsidios energéticos y adecuarlos a las modificaciones que llevará a cabo el Gobierno.

La nueva segmentación

Actualmente, la segmentación se fraccionaba en tres grupos de usuarios: de altos ingresos, superiores a 3,5 canastas básicas, sin subsidios; de bajos ingresos, inferiores a una canasta básica total, que recibían subsidios de hasta el 65% sobre un consumo mensual; e ingresos medios, entre 1 y 3,5 canastas básicas, con subsidios parciales.

En esta nueva división solo habrá dos categorías que se dividirán entre “hogares con subsidio”, que son viviendas con ingresos menores a tres canastas básicas y subsidios diferenciados según la época del año, y “hogares sin subsidio”, con ingresos superiores, que no recibirán asistencia.

Cómo recategorizarse para no perder el beneficio

El trámite deberá realizarse a través del sitio oficial del organismo regulador, www.oceba.gba.gov.ar, y será obligatorio para quienes quieran conservar el beneficio a partir de enero de 2026.