Mensaje al peronismo: Larroque pidió actualizar la doctrina y cerrar filas con Kicillof

El plenario se realizó en el Centro Zamorano, en el barrio de San Cristóbal, y reunió a cerca de 500 militantes de unas 40 organizaciones que integran el espacio en la Ciudad de Buenos Aires.

En un clima marcado por consignas de respaldo al gobernador bonaerense, Larroque llamó a “actualizar la doctrina peronista, como lo hizo Perón en los años ‘70”, y sostuvo que esa modernización se expresa en lo que definió como “nuevas canciones”, en alusión a una frase pronunciada por Kicillof en 2023 que generó cuestionamientos desde sectores ligados a Cristina Fernández de Kirchner. “No se trata de abandonar nuestras banderas, sino de hacerlas hablarle a este tiempo”, planteó.

Críticas dentro del peronismo

El discurso de cierre incluyó críticas explícitas a lógicas internas del peronismo. Sin nombrar directamente a La Cámpora, Larroque ironizó al señalar que “en este acto no hay sector vip ni pulseritas”, y agregó que “el gobernador fue reelecto por 20 puntos de diferencia, pero parece que para algunos compañeros eso es un problema”.

Embed Todos unidos para construir un nuevo amanecer en la Patria pic.twitter.com/FnhFQxulzU — Andrés Larroque (@larroqueandres) December 14, 2025

Bajo un gran cartel con la consigna “El futuro es con Axel”, profundizó ese mensaje: “No nos sentimos importantes por saber cuántos compañeros tenemos debajo nuestro en la estructura. Eso es de gorila, de oligarca”.

Además, el ministro destacó el crecimiento sostenido del espacio político que respalda a Kicillof y subrayó el avance de su construcción en la Ciudad de Buenos Aires, un distrito “históricamente gobernado por el PRO”, donde -dijo- “se consolida una alternativa con fuerte anclaje territorial y militante”.

G8EzAi4X0AE2qiL

El acto contó con la presencia del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa; el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa; la legisladora porteña Berenice Iañez; el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada y la ex diputada nacional y nieta recuperada Victoria Montenegro, entre otros dirigentes.

Costa remarcó que “Axel representa una forma de construir política, una visión de Estado y una manera de vincularse con su pueblo”, y sintetizó la consigna del espacio: “Ni para atrás ni para la derecha. Derecho al futuro y todos con Axel”. Por su parte, Iañez, recientemente reelegida como diputada porteña, fue aún más explícita al señalar: “Sabemos a dónde queremos ir y cómo llegar. Y eso tiene un nombre: Axel Kicillof presidente 2027”.

Victoria Montenegro, en tanto, llamó a “volver a las bases del peronismo” y a reconstruir una militancia con eje en “los comedores, las escuelas, los barrios y cada lugar donde se construye comunidad”.

La Patria es el Otro nuclea en la Ciudad a una amplia diversidad de agrupaciones políticas, sociales, sindicales y territoriales. En octubre pasado, el espacio participó del lanzamiento del “axelismo” porteño dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en un acto realizado en el Club Paraguayo de Barracas, que reunió a distintos sectores alineados con el gobernador bonaerense y proyectó su armado político de cara a los próximos años.