Kicillof y Alvarez Rodríguez recorrieron los avances de obra de la Casa de la Provincia en Ezeiza

El nuevo establecimiento concentrará las delegaciones del Registro Provincial de las Personas, IOMA, ARBA, IPS, y los ministerios de Trabajo y de las Mujeres y Diversidad. Además, el Instituto Cultural aportará una ludoteca y el ministerio de Ambiente cestos para la separación de residuos en origen. La Casa se encuentra ubicada sobre calle Presidente Perón, entre French y Nicolás Avellaneda, en el Parque Central de Ezeiza. Su horario de atención será de lunes a viernes de 8 a 14. La obra se encuentra en su etapa final.

Kicillof afirmó: "Nuestra gestión siempre fue estar en el territorio para dar respuestas; no cambió ni un minuto en los barrios junto a los trabajadores y los empresarios pymes de la provincia por ningún flash ni abrazo de presidentes extranjeros", agregó en una clara crítica al presidente Javier Milei. Desde la apertura de la primera Casa en territorio bonaerense en 2023 ya se encuentran funcionando 19. En total simplifican las gestiones cotidianas de 1,2 millones de vecinos.

Por su parte, Alvarez Rodríguez expresó: "En nuestra Provincia hay un Estado presente, cercano y eficiente que sigue invirtiendo para mejorar la vida de nuestra gente". Durante la jornada también participaron los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Trabajo, Walter Correa; el candidato a diputado nacional, Jorge Taiana; el director de Casas de la Provincia, Rodolfo Macera; y las directoras del Registro Provincial de las Personas, Silvina Ojeda y de Articulación Interjurisdiccional, Belén Recalde, entre otros.