La Fundación de Organización Comunitaria recibió distinción a la innovación educativa

El premio fue otorgado por su proyecto "Autos Híbridos: Innovación, empleabilidad y cuidado del ambiente" desarrollado por alumnos del curso Mecánica de autos híbridos que dicta en Llavallol.
La Fundación de Organización Comunitaria (FOC) de Lomas de Zamora recibió un reconocimiento por su aporte a la innovación social en educación durante la 21ra. entrega de los premios Sadosky, que otorga la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI). En la noche de la industria, la Comisión Directiva de la entidad decidió distinguir a FOC para su proyecto "Autos Híbridos: Innovación, empleabilidad y cuidado del ambiente". La Cámara, también, destacó que la iniciativa amplía el acceso a las nuevas tecnologías, promueve la inclusión e impacta positivamente en la sociedad.
El proyecto presentado por la fundación lomense consiste en el desarrollo de un prototipo de vehículo educativo que combina propulsión mecánica o eléctrica con energía eólica, aprovechando el viento mediante una vela similar a la de un velero para funcionar. La iniciativa forma parte de la extensa oferta educativa que la entidad pone a disposición de vecinos de Lomas de Zamora y otros distritos de la zona sur a través del Centro de Formación Laboral 405 (CFL 405).
En este caso, el vehículo fue desarrollado por el profesor Domingo Ottaviano y sus alumnos del curso Mecánica de autos híbridos que se dicta en el anexo del CFL 405, en la escuela de educación técnica N° 4 de Llavallol. De la entrega de premios participaron el director del CFL 405, José Barcala; el director de Proyectos de FOC, César Perri, y el ingeniero Ottaviano. El CFL 405 surge a partir de un convenio que la FOC sostiene con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y con la Dirección General de Cultura y Educación, también de la PBA. Asimismo, el Centro trabaja articuladamente con el Municipio de Lomas de Zamora, empresas y otras instituciones educativas.
La CESSI agrupa a cerca de 6.200 empresas de todo el país que comercializan, venden y desarrollan software en Argentina. Los premios Sadosky -creados en 2005 por la cámara como homenaje al matemático y científico Manuel Sadosky, considerado el padre de la computación en el país y fallecido en 2005- reconocen cada año a personas, empresas e instituciones que contribuyen al crecimiento de la industria del software.
