Mar del Plata 2026: cómo serán los precios de carpas y sombrillas para enero y febrero

La ciudad costera actualizó los precios de carpas y sombrillas para la temporada 2026 con fuertes diferencias entre zonas.

El verano 2026 ya se empieza a sentir en la Costa Atlántica, y Mar del Plata definió los valores para alquilar carpas y sombrillas, con subas claras según cada playa y servicio disponible. Los precios varían fuerte entre Punta Mogotes, Playa Grande, La Perla y el sector céntrico.

La diferencia principal aparece en el nivel de servicio, Punta Mogotes vuelve a ser la zona más económica, mientras que Playa Grande consolida los valores más altos de toda la ciudad. Las playas del centro, Varese y La Perla quedan en un punto intermedio con tarifas que apuntan a familias que buscan equilibrio entre precio y ubicación.

Punta Mogotes mantiene su propuesta accesible, con el Balneario 12, repitiendo casi los mismos números del verano pasado. Entre sus valores para enero y febrero se destacan:

  • Carpa diaria: $80.000
  • Mes completo: $2.000.000 (enero) y $1.700.000 (febrero)
  • Semana: $560.000 (enero) y $ $500.000 (febrero)
  • Estacionamiento: $15.000
Balneario 12 Punta Mogotes
Balneario 12 de Punta Mogotes (Foto: @dronmardelplata)

Balneario 12 de Punta Mogotes (Foto: @dronmardelplata)

En el extremo opuesto aparece Playa Grande, donde los balnearios premium anticipan tarifas récord. El Costa Galana fijó semanas cercanas a $896.000 con acceso a pileta, mientras que las carpas diarias estimadas rondarán $160.000. En Portofino, las proyecciones repiten ese piso, con semanas que ya se venden en $845.000. Las sombrillas del sector se ubicarán cerca de $110.000, según cálculos del mercado.

Para quienes buscan un punto medio aparecen La Perla, Varese y el microcentro, con precios más moderados pero superiores a Mogotes. En La Perla, por ejemplo, el Balneario Saint Michel ofrece semanas de carpa a $735.000, dentro de un segmento muy elegido por familias y turistas que priorizan cercanía al centro.

