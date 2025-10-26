La intendenta de Quilmes sufragó en Ezpeleta

“Siempre espero este día con mucha expectativa, porque me parece muy importante el momento donde podemos elegir a nuestros representantes y poder ejercer nuestro derecho al voto, fortalecer nuestra democracia de esa manera me parece fundamental”, expresó Mendoza, y destacó: “Aunque, como ustedes saben, creo que hoy estamos viviendo una democracia bastante condicionada, por eso es muy necesaria la participación y la manifestación de los ciudadanos en las urnas“.

La Jefa comunal afirmó: “Cada ejercicio de elecciones va siendo un poquito mejor, eso es bueno para todos y lo importante es que los argentinos elijan con corazón argentino, con sentimiento por nuestro país”.

“La única garantía o posibilidad de poder demostrar al mundo lo que vale la Argentina es con la decisión de los argentinos, y eso se tiene que ver reflejado en las urnas de hoy. Espero eso, que los argentinos elijan por la Argentina, y no porque venga cualquier presidente de otro país a decirnos lo que tenemos que votar; yo creo que es necesario un modelo de país, un modelo nacional, un modelo argentino para quienes habitamos esta patria”, sostuvo.