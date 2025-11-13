La Justicia de Lomas condenó a prisión perpetua a los asesinos de Camila Rocha

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 falló contra Santiago Medina y Enzo Quinteros, al considerar que fueron los autores del asesinato de la joven de 24 años, ocurrido el 29 de enero pasado.
La Justicia de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a los dos hombres que mataron a Camila Rocha en Ingeniero Budge, el 29 de enero pasado, al robarle la riñonera. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 falló contra Santiago Medina y Enzo Quinteros, a quienes consideró como los autores del asesinato de la joven de 24 años.
Los magistrados hicieron lugar al pedido del fiscal Andrés Procopio, quien había requerido la pena máxima para los imputados por el delito "homicidio criminis causae" en contra de Camila y de "homicidio criminis causae en grado de tentativa" en el caso de su novio. "Gracias a Dios, se hizo justicia", expresó Bárbara Rocha, hermana de la víctima, al conocer el fallo judicial.
Cabe recordar que los asesinos interceptaron a la pareja en la esquina de Epecuén y Tuyutí, donde le dispararon a Camila para robarle la riñonera y escaparon en bicicleta, de acuerdo a las imágenes captadas por una cámara de seguridad. A Camila la trasladaron de urgencia al Hospital Gandulfo, donde perdió la vida como consecuencia del disparo que recibió en el tórax. La rápida intervención de la fiscalía permitió atrapar a los delincuentes antes de que pudieran fugarse al interior del país. Ambos fueron detenidos en un micro, en Santa Fe.
comentar