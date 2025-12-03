Día Internacional de las Personas con Discapacidad

discapacidad-placa-660x356

Esta jornada es un momento para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan diariamente las personas con discapacidad y destacar el valor de su contribución a la sociedad. Este día fue proclamado en 1992 por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad y concientizar sobre la importancia de construir una sociedad más accesible, equitativa e inclusiva.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sostiene que la discapacidad surge cuando el contexto no permite una participación en igualdad. Por eso, se busca generar entornos inclusivos de manera colectiva y no “ayudar” desde la lástima. Se trata de eliminar prejuicios, derribar estereotipos y adoptar prácticas que reconozcan la autonomía de cada persona.

La mejor forma de inclusión, y la más natural, se crea a través de gestos básicos, por ejemplo, preguntar cómo acompañar, respetar la forma en que alguien se comunica, ofrecer información en formatos accesibles, evitar suposiciones sobre lo que otros pueden o no pueden hacer y, sobre todo, escuchar a las personas con discapacidad es fundamental para entender qué barreras enfrentan y qué necesitan.

La discapacidad es una cuestión de derechos humanos y diversidad, y la responsabilidad de construir una sociedad inclusiva es de todos.