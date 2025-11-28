Fernando Espinoza: "Está empezando a sentirse fuerte el hambre en el país".

Intendentes de todo el país plantearon ante diputados nacionales la realidad crítica que se está viviendo en Argentina y solicitaron una reducción del pago del IVA a los municipios.
El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó junto a intendentas e intendentes de todo el país de la reunión de la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación.
Ante los legisladores, el jefe comunal sostuvo: “Los municipios necesitamos herramientas reales para seguir cuidando a nuestra gente”.
“Propusimos reducir el IVA aplicado a las compras y contrataciones municipales del 21% al 10,5%, una medida clave que permitirá optimizar recursos, para que vuelvan directo a escuelas, hospitales, seguridad, obras y centros comunitarios.”, expresó Espinoza y subrayó: “Es recuperar parte de lo que el Gobierno nacional les quitó a nuestras comunidades. En algunas provincias se les quitó hasta el 80% de los recursos fuera de la coparticipación, por ende lo mismo a las ciudades de esas provincias”.
“Exigimos que las necesidades de nuestros niños, jubilados, jóvenes, docentes, médicos y personal de seguridad no queden fuera de la reforma tributaria que se viene en Argentina”, indicó el dirigente peronista y resaltó: “Hay que generar soluciones, no problemas”.
“La primera alarma que suena -explicó el intendente de La Matanza, suena en la oficina de un intendente. Hoy los municipios ya no se ocupan sólo del alumbrado, del barrido y la limpieza. En este mundo del Siglo XXI, escuchamos las necesidades de las nuevas generaciones, acompañamos el bienestar integral de cada familia e invertimos en el futuro con políticas concretas. Acciones que no pueden sostenerse sin una respuesta del Estado Nacional”.
Por último, Fernando Espinoza advirtió: “Mientras algunos empiezan a hablar del déficit cero, la mayoría de los 2200 gobiernos locales del país ya trabajamos con déficit cero desde hace años. Necesitamos respuestas antes de marzo para que a ningún chico, abuela o trabajador le falte lo esencial”, resaltó Fernando Espinoza y concluyó: “Este es el momento de que el Estado Nacional asuma su responsabilidad, escuche a los territorios y actúe con la urgencia que el pueblo argentino necesita”.
