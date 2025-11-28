Fernando Espinoza: "Está empezando a sentirse fuerte el hambre en el país".

Ante los legisladores, el jefe comunal sostuvo: “Los municipios necesitamos herramientas reales para seguir cuidando a nuestra gente”.

“Propusimos reducir el IVA aplicado a las compras y contrataciones municipales del 21% al 10,5%, una medida clave que permitirá optimizar recursos, para que vuelvan directo a escuelas, hospitales, seguridad, obras y centros comunitarios.”, expresó Espinoza y subrayó: “Es recuperar parte de lo que el Gobierno nacional les quitó a nuestras comunidades. En algunas provincias se les quitó hasta el 80% de los recursos fuera de la coparticipación, por ende lo mismo a las ciudades de esas provincias”.

“Exigimos que las necesidades de nuestros niños, jubilados, jóvenes, docentes, médicos y personal de seguridad no queden fuera de la reforma tributaria que se viene en Argentina”, indicó el dirigente peronista y resaltó: “Hay que generar soluciones, no problemas”.

“La primera alarma que suena -explicó el intendente de La Matanza, suena en la oficina de un intendente. Hoy los municipios ya no se ocupan sólo del alumbrado, del barrido y la limpieza. En este mundo del Siglo XXI, escuchamos las necesidades de las nuevas generaciones, acompañamos el bienestar integral de cada familia e invertimos en el futuro con políticas concretas. Acciones que no pueden sostenerse sin una respuesta del Estado Nacional”.

Por último, Fernando Espinoza advirtió: “Mientras algunos empiezan a hablar del déficit cero, la mayoría de los 2200 gobiernos locales del país ya trabajamos con déficit cero desde hace años. Necesitamos respuestas antes de marzo para que a ningún chico, abuela o trabajador le falte lo esencial”, resaltó Fernando Espinoza y concluyó: “Este es el momento de que el Estado Nacional asuma su responsabilidad, escuche a los territorios y actúe con la urgencia que el pueblo argentino necesita”.