La Matanza: incautan más de 1.500 motos por semana en operativos contra motochorros

Cerca del 60% de las motos incautadas están vinculadas a hechos delictivos, mientras que el resto corresponde a infracciones como la falta de documentación o la circulación en malas condiciones, lo que genera un riesgo para la comunidad.

2025-07-22 PAÑO CEAMSE V4

En estos procedimientos trabajan de manera articulada las fuerzas policiales y diversas áreas del Municipio, como Tránsito y Guardia Urbana, entre otras, con el respaldo estratégico del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que coordina las acciones en tiempo real a partir del análisis de imágenes y datos, desde las más de 5.000 cámaras instaladas en el distrito y el anillo digital con lectoras de patentes.

De está manera, el Municipio colabora con las fuerzas de seguridad y se logran resultados más eficientes, anticipándose al accionar delictivo de los “motochorros”

Seguridad para proteger a los vecinos

La iniciativa impulsada por el intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza , se da en el marco de una fuerte inversión en tecnología de avanzada aplicada a la protección de las vecinas y vecinos del distrito.

Además, el Gobierno local fortalece constantemente la infraestructura tecnológica, en materia de seguridad, para una mayor prevención con más dispositivos como las más de 1.200 Paradas seguras, con cámara de 360°, botón antipánico e intercomunicador, que conecta directamente con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM); 100 puntos seguros, ubicados en plazas y puntos estratégicos de La Matanza, con cámara de seguridad y comunicador directo al COM; y más de 15 mil alarmas en las ciudades del distrito, para proteger a las vecinas y vecinos.