La Matanza obtuvo el cuarto lugar en los Juegos Bonaerenses

Lo cierto es que la delegación matancera, la más numerosa de los juegos, se integró de un millar de chicos, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores. Las 76 preseas tuvieron diferentes colores y metales: 31 de oro, 26 de plata y 19 de bronce, que puso cuarto a La Matanza. En tanto, el ganador en el medallero fue el local, General Pueyrredón, con 84 medallas (36-21-27), mientras que el podio lo completaron Almirante Brown, con 61 (36-16-9) y Lomas de Zamora, con 64 en total (36-14-14). Ante la paridad en los de oro, las posiciones se definieron con las preseas de plata.

A su vez, los representantes matanceros en las disciplinas deportivas sobresalieron en natación, atletismo, lanzamiento de bala, patín artístico, taekwondo ITF Sub 13 (combate femenino), tenis de mesa Sub 20, bochas adultos mayores femenino y vóley femenino. Y por el lado de la cultura, los representantes matanceros se destacaron en danza folklórica Sub 15, solista vocal, música rock juveniles, videominuto Juveniles, pintura Sub 15 y solista malambo Sub 18.