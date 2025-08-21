"La Matanza tendrá el mejor Hospital Veterinario de toda la provincia de Buenos Aires"

“Estamos muy felices de estar recorriendo este hermoso edificio que será el primer Hospital Veterinario de La Matanza y que tendrá todo el confort y las propiedades necesarias para su funcionamiento”, expresó Espinoza y remarcó: “Este será el mejor Hospital Veterinario de toda la provincia de Buenos Aires, y un orgullo para toda la comunidad de La Matanza ”.

“A diferencia de la Argentina de Milei en la que todos los días se destruye, se ajusta y en la que no existe la obra pública, nosotros pensamos en la Argentina que viene y que está llena de esperanza”, indicó el jefe comunal y agregó: “Nosotros invertimos en más obra pública todos los días, como este Hospital Veterinario que le cambiará la vida a cientos de miles de familias de La Matanza y de toda la región, porque este hospital tendrá terapia intensiva e internación, servicios que no existen en otros lugares”.

"Una obra extraordinaria"

“Es una obra extraordinaria desde el punto de vista sanitario y social, para que nuestros animales puedan ser atendidos como corresponde, con un servicio clínico completo, y en un lugar público”, expresó Alejandro Collia.

En la misma línea, la Dra. Gabriela Reboredo manifestó: “Esta es una idea del intendente y la verdad que es muy generosa. Este es un edificio que contempla el bienestar animal, con consultorios diferenciados y salas de espera bien espaciosas para que los animales no estén en contacto, y no sufran el estrés de estar conviviendo en un mismo ámbito”.

“Una mascota es un integrante más de nuestra familia”, resaltó Fernando Espinoza y sostuvo: “Para muchas personas un perro, es como un hijo o un hermano más y si no tenés plata, no lo podés cuidar y atender como corresponde”, y concluyó: “Sin embargo, nosotros, en La Matanza estamos demostrando que sí se puede y que por eso seguimos trabajando todos los días con creatividad y con inteligencia a través de una gestión de gobierno administrativamente sólida, con ideas y con ahorros para poder generar obras como este hermoso nuevo Hospital Veterinario, público y gratuito, para las mascotas de todas las vecinas y los vecinos de La Matanza".