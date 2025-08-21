Política |

Axel Kicillof: "El modelo de Milei es injusto y criminal"

El gobernador bonaerense lo sostuvo durante la inauguración de una escuela en Florencio Varela. “No los vamos a dejar destruir la escuela pública”, aseguró.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó este jueves de “criminal” el modelo del presidente Javier Milei y advirtió que su gestión no permitirá “la destrucción de la escuela pública”, al encabezar un acto en Florencio Varela.

“Pensemos en la idea de que no haya escuela pública, porque es lo que nos están proponiendo: escuela pública, ¡afuera!; salud pública, ¡afuera! Este modelo que estamos viviendo es injusto y criminal”, sostuvo Kicillof al inaugurar la escuela N° 280 de la gestión bonaerense en el distrito del sur del Conurbano.

En esa línea, el mandatario provincial destacó que durante las elecciones del 7 de septiembre la propuesta de Fuerza Patria es la que dice que “tiene que haber más educación, no menos” y enfatizó: “No los vamos a dejar destruir la escuela pública

En todo el planeta los Gobiernos nacionales tienen la obligación de hacer obra pública, ni es un capricho. Es lo que hacen todos los gobiernos del mundo, menos uno. El que nos toca transitar hoy”, describió el gobernador al cuestionar el ajuste de fondos nacionales en esa materia.

Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora y candidata por Fuerza Patria a diputada bonaerense Verónica Magario, el intendente local, Andrés Watson, el ministro de Educación, Alberto Sileoni y el intendente de Almirante Brown, Mariano Castañares, quien también es candidato a legislador en las elecciones bonaerenses.

image

Axel Kicillof y Mayra Mendoza en Quilmes

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza inauguraron este jueves una Alcaldía Departamental en ese distrito y denunciaron la desinversión por parte del Gobierno nacional en materia de obras de infraestructura penitenciaria.

El único problema que tenemos para cumplir con la totalidad de nuestro plan tiene nombre y apellido: se llama Javier Milei y se robó los fondos que el Gobierno nacional se había comprometido a destinar para ampliar el Servicio Penitenciario Bonaerense”, sostuvo Kicillof al presentar la obra.

En ese marco, el gobernador volvió a contrastar la gestión provincial con la nacional: “Mientras que la Provincia, con recursos propios, cumplió y construyó lo que planeó, Milei no puso un solo peso para ampliar el sistema”.

