La Matanza y una meseta de casos que podrían ser muchos más

Pero según el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, doctor Roberto Debbag, para conocer los casos reales hay que multiplicar los diagnosticados por diez. En declaraciones periodísticas, señaló específicamente que "en La Matanza suman en realidad entre 350 y 400 mil los contagiados", y aseveró que "a partir de esa cifra se logra la estabilización".

Debbag explicó que "no todos notifican (que están enfermos). Hay quienes no tienen síntomas, y otros que sí los tienen, pero como son leves y son jóvenes, optan por no informarlo, confiando en que se recuperarán".

En un mes, 17 mil contagios

De acuerdo a los datos que viene proporcionando la Provincia, la mitad de los contagios se registró en el último mes, en el que se sumaron 461 víctimas fatales.

En cuanto a infectados por edades, la mayor cifra se registra en el rango de 30 a 39 años, con 8.997 afectados, y la mayor tasa de letalidad de 80 a 89: 27,56 por ciento: sobre un total de 664 casos desde que se inició la pandemia, murieron 183 y se recuperaron 327. Es el segmento donde se registra el porcentaje más elevado de contagio comunitario, 85 por ciento, mientras que en los datos generales del distrito es del 75 por ciento.

El coronavirus sigue castigando a los empleados esenciales, y en ese sentido, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza (STMLM), Daniel Troncoso, reveló que se llevan registradas 7 muertes, de comunales que se desempeñaban en centros de salud, oficinas y delegaciones, al tiempo que detalló que son 200 los contagiados.

La labor de la comuna no se interrumpió durante la cuarentena, y entre las labores se cuenta la colaboración junto al Ejército Argentino y vecinos solidarios para la entrega de viandas de comida caliente, que se realiza a diario desde hace más de 150 días en los barrios donde viven familias humildes.

Otro sector castigado es el del transporte. En el ámbito ferroviario, en la Línea Belgrano Sur (LBS), revelaron que "estamos al límite. Llevamos 150 casos, y en la actualidad hay 50, la mayoría de los cuales están en sus casas, cursando la enfermedad de manera leve".

En tanto, en las distintas empresas de colectivos del distrito, pese a las precauciones que se adoptaron -una estructura plástica en torno al conductor, bloqueo de los asientos ubicados en las inmediaciones, y en algunos casos, obligación de ascender y descender por la puerta trasera- siguen los contagios: en La Cabaña, que opera las líneas 172, 242, 298, 317, 624 y 635, se llevan registrados 63 casos: 3 se añadieron en los últimos días, y se trata de dos choferes de la 172 y uno de la 317.