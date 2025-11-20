Más de 1.500 personas participaron del I Congreso de Logística y Transporte

El encuentro reunió a 40 disertantes, 50 empresas y 15 universidades, con charlas, talleres, stands, demostraciones tecnológicas y una gran exposición de unidades de transporte. Se abordaron temas clave para el futuro del sector: inteligencia artificial, automatización, drones, logística portuaria e innovación.

El congreso, que se desarrolló en el predio de la UNaB, ubicado en Blas Parera 132 de Burzaco, fue declarado de interés municipal y educativo por el Concejo Deliberante de Almirante Brown y reconocido por el Consejo Interuniversitario Nacional en la Semana Internacional de la Ciencia, las Artes y la Producción de Conocimientos.

La jornada que consolidó a la UNaB como un referente académico y territorial en una de las cadenas de valor más estratégicas para la economía nacional. También se destacó el crecimiento sostenido de la carrera de Logística y Transporte dentro de la oferta académica de esa casa de estudios. El encuentro también incluyó un Stand de Empresas, una zona de exposición institucional y comercial en la que más de 50 organizaciones, tanto públicas como privadas, presentaron sus productos, servicios y oportunidades de vinculación.

Simultáneamente, se realizó una Exposición de Unidades de Transporte, con una muestra estática de vehículos y equipamiento logístico. En este espacio, se llevaron a cabo demostraciones en vivo que permitieron observar las tecnologías, herramientas y procesos aplicados en tiempo real.

Con actividades simultáneas entre charlas, paneles, talleres prácticos, stands institucionales y espacios de networking, el Congreso se consolidó como una iniciativa clave para seguir impulsando la articulación entre la educación, la producción y la gestión pública local. Participaron de la actividad el intendente Mariano Cascallares; el rector de la UNaB, Pablo Domenichini; el vicerrector, Facundo Nejamkis; secretarios y docentes de la universidad; el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; y el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari.