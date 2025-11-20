Le arrojaron agua hirviendo para robarle en su casa a una jubilada de 88 años

Este asalto deja perplejos a quienes viven por la zona, debido a que se sienten desprotegidos y temen ser los próximos damnificados, ya que pareciera que los cacos actúan sin miedo a ser capturados. Lo cierto es que la abuelita que fue torturada, ahora está internada a la espera de mejoras en su cuadro, pero permanece muy asustada por todo lo que vivió en manos de los responsables.

El lamentable episodio ocurrió en la intersección de las calles Galli Mainini y 12 de Octubre, en la vivienda de una mujer de 88 años que vivía sola, mientras estaba durmiendo. Un grupo con aproximadamente cuatro asaltantes se metió por los techos de la propiedad, forzó una puerta trasera y a punta de pistola la levantaron de la cama. Tras eso, empezaron las amenazas y los malos tratos que culminaron en una verdadera pesadilla para la jubilada, quedó shockeada.

Le pidieron sus ahorros y empezaron a revolver cada rincón de la casa para llevarse objetos de valor como joyas, dispositivos electrónicos y otros. Sin embargo, uno de los malvivientes le arrojó agua hirviendo sobre el cuerpo y se dieron a la fuga con todo el dinero sustraído. A la víctima le dieron además golpes de puño, patadas y hasta le pegaron palazos según consta en el informe policial.

Los vecinos no escucharon la secuencia y la mujer no pudo pedir ayuda, ya que quedó tendida en el suelo con hematomas y desorientada por lo vivido. A las horas, un familiar fue hasta la propiedad y se encontró con el panorama desolador. Allí, quienes viven en la cuadra oyeron los gritos de desesperación y llamaron al 911 y a la ambulancia para que la atendieran de urgencia.

La damnificada fue trasladada al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, donde profesionales médicos le brindan todavía sus cuidados principales. A pesar de la violencia y de la conmoción que le generaron, más las lastimaduras y graves quemaduras a raíz del ataque con el agua, está fuera de peligro y esperan que pueda ser dada de alta en los próximos días.

El caso está en manos de la justicia y los malvivientes se dieron a la fuga en un vehículo que hacía de “campana”. No fueron identificados y desde la fiscalía que tomó el caso pidieron el relevamiento de las filmaciones de vigilancia para reconstruir el recorrido que hicieron los cacos antes y después del robo.