La Salita de José Mármol vuelve a manos de la asociación vecinal original

La institución de bien público, ubicada en Canale y Echeverría, que se encuentra judicializada, estuvo al borde no sólo de desaparecer como persona jurídica sino también de perder su sede a raíz de una quiebra iniciada hace más de 20 años. Durante ese tiempo, atravesó un proceso de concurso de quiebra y fue cedida a una supuesta cooperativa que la explotó generando aún más incertidumbre entre los residentes de la zona.

Sin embargo, gracias al trabajo articulado entre el Municipio, la Justicia y los propios vecinos, se logró evitar la liquidación de los bienes y la disolución definitiva de la entidad. La reciente resolución del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Lomas de Zamora devuelve la posesión del inmueble a la institución original, representada por su comunidad.

"Gracias al fundamental acompañamiento del Municipio browniano se logró recuperar el inmueble para los vecinos y para la institución, empezando ahora esta nueva etapa de reconstrucción como históricamente se la conocía. Esperamos la colaboración de toda la comunidad", expresó Alejandro Ramundo, vecino y nieto del fundador de la salita.

Tras la resolución judicial, ex socios y vecinos que forman parte de la historia viva de la institución y de la localidad recorrieron las instalaciones para ver el estado en que se encuentra y compartieron su testimonio sobre el valor simbólico y social de esta entidad. De la comitiva participaron el propio Ramundo, María Clara Peña, Cora Basetti, Elizabeth Arbel, el doctor Guillermo Mac'Kay junto a su familia, y Antonio Dell'Elce, oficial de justicia,

También participaron representantes de instituciones barriales y clubes de la zona, como Leonardo y Hugo del Club El Fogón, Sandra Palazzo en representación del Club Mármol Norte, y el entrañable Mono Mónaco, canillita del histórico puesto de diarios de la estación de Mármol.

Con esta decisión judicial se pone fin a años de especulación -incluso sobre posibles operaciones inmobiliarias- y se brinda tranquilidad a la comunidad. Este importante paso marca el inicio de una nueva etapa: la conformación de una comisión directiva integrada por los propios vecinos, quienes serán los encargados de definir el rumbo y el futuro de esta querida institución.

El Hospital Vecinal Juan Mársico tiene una historia relevante como prestador de servicios de salud, como también un rol central como espacio de encuentro, organización y pertenencia para generaciones de vecinos y vecinas. Su recuperación representa un acto de justicia, memoria y reafirmación de la identidad de José Mármol.

En ese marco, el intendente Mariano Cascallares recorrió las instalaciones junto a la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; y la delegada municipal de José Mármol, Valeria Ramallo.