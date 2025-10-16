La Universidad de Brown abre sus puertas para la segunda edición de la Semana del Futuro

Del lunes 20 al viernes 24, la casa de altos estudios dispondrá su campus universitario de Burzaco, para que los jóvenes de la región puedan conocer y explorar la amplia e innovadora oferta de carreras que ofrece.
La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) invitó a las instituciones educativas y sociales de Almirante Brown y a los estudiantes del último año de la escuela secundaria a participar de la segunda edición de la Semana del Futuro, una puerta de entrada para quienes aún están en la escuela media y en la búsqueda de un futuro académico y profesional.
Desde el lunes 20 hasta el viernes 24, la UNaB abre sus puertas para que, de 9 a 12.30 y de 13 a 16, se puedan acercar al campus universitario ubicado en Blas Parera 132, Burzaco, para conocer y explorar su amplia e innovadora oferta de carreras pensadas desde el entorno social y productivo en el que la universidad desarrolla su tarea.
La Semana del Futuro, no sólo tiene como misión promover las carreras de la UNaB y ayudar a que los jóvenes puedan descubrir su vocación para acercarse a su futuro profesional, sino que es, también, el primer paso para que se integren a la vida universitaria. Durante toda la semana, los visitantes podrán dialogar con docentes y estudiantes, recorrer los espacios de la universidad y participar en charlas y talleres interactivos sobre inteligencia artificial, robótica, comunicación y diseño aplicado a la educación, entre otros.
Además, se brindará información detallada sobre el proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2026 y las nuevas carreras y diplomaturas que ofrece esta casa de altos estudios. Esa propuesta de la Secretaría de Extensión tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación y proyectar su futuro académico y profesional, a través de juegos, actividades lúdicas y experiencias inmersivas que permiten vivir, por primera vez, lo que significa ser parte de una comunidad universitaria.
Cabe recordar, que el año pasado más de 700 jóvenes de Almirante Brown y la región participaron de la primera edición, protagonizando una experiencia educativa que combinó conocimiento, tecnología y vocación. Los interesados pueden escribir a [email protected] o conocer el programa de actividades e inscribirse en www.unab.edu.ar/semana-del-futuro-2025. La actividad es articulada con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección de Juventud del Municipio de Almirante Brown.
